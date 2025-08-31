La crítica de Michael Clark tras el Superclásico: “Se debió suspender; murieron tres personas en seis meses en este estadio y no pasa nada”

El Superclásico de este domingo fue para Colo Colo. En el estadio Monumental, el equipo dirigido de manera interina por Hugo González y Luis Pérez superó por la cuenta mínima a Universidad de Chile. Por razones obvias, el resultado implica un duro golpe para los azules, en el afán de disputarle el título al sólido Coquimbo Unido. Tras el partido, habló el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien no se guardó nada.

Criticó la labor del árbitro Cristián Garay y afirmó que su cometido fue decisivo en la derrota de la U en Macul. “El resultado pasó por el arbitraje. Yo creo que el arbitraje fue muy malo. Vi un árbitro con temor, con miedo, arbitrando acá”, dijo el timonel de la concesionaria del club laico, evidenciando su molestia.

Clark apuntó a varias acciones del juego que, a su juicio, marcaron el devenir del juego. “Ese codazo de Correa a Zaldivia marca el partido. Y no me cabe duda que si ese codazo hubiera sido al revés, de Di Yorio a uno de sus centrales, hubiera sido roja”, sentenció. “La patada que le pone el arquero (De Paul) al Fabi (Hormazábal) también, ni siquiera fue al VAR”, añadió. También se refirió a la roja de Franco Calderón: “Si esa fue expulsión, la de Correa era expulsión y eso marcaba el partido”.

El presidente de la U deslizó la idea de que el ambiente previo al partido pudo haber influido en el juez Garay. “Estaba el rumor de que si la U iba ganando, el partido no iba a terminar. Y realmente eso condiciona el arbitraje”, dijo. Además, cuestionó la designación del árbitro: “¿Cómo puede ser que el mismo árbitro arbitre dos partidos seguidos? Lo hicimos ver en su minuto”.

Eso no fue todo. Clark también se refirió al fallecimiento de un barrista albo, tras caer desde el techo del Monumental. Reconoció que la U estuvo a favor de la idea de suspender el encuentro. “Esto es muy bonito, pero no es más que fútbol. Lamentablemente hubo un muerto, yo propuse que el partido se suspendiera. Acá hay una deshumanización de la industria. No puede ser que siga el show como que no ha pasado nada. Todos celebran que nos ganaron, pero acá murió alguien. Pareciera que a nadie le importa”, lanzó.

“Esto debe hacer reflexionar. Murieron tres personas en seis meses en este estadio y no pasa nada. Se debió suspender, se lo dije a la autoridad política y creo que se equivocaron. Ellos tienen la atribución y no lo hicieron. Se debió haber hecho”, sentenció.