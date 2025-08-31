Tragedia en el Superclásico: hincha de Colo Colo fallece tras caer del techo del estadio Monumental

Una tragedia enlutó el Superclásico 198 del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile. Según información que surgió desde el estadio Monumental, un hincha albo falleció tras caer desde la techumbre del recinto de Macul.

Al momento del término del primer tiempo del partido entre el Cacique y el elenco azul, La Tercera confirmó el deceso del fanático, quien habría caído al vacío tras intentar pasar desde la tribuna Galvarino al sector Cordillera.

De forma preliminar, el reporte de la Fiscalía indicó que la persona, de sexo masculino y de 31 años de edad, fue llevada hasta un centro asistencial ubicado en la comuna de La Florida. Pese a los esfuerzos médicos, el sujeto no pudo resistir a causa de la gravedad de las lesiones.

Este lamentable suceso ocurre justo después de la inspección que había realizado el delegado presidencial Gonzalo Durán en el reducto, en el que se autorizó el aumento del aforo a 42 mil espectadores albos por segunda vez en el año. La ocasión anterior había sido en el compromiso por Copa Libertadores frente a Fortaleza de Brasil, en el que también fallecieron dos hinchas del Cacique.

Diligencias investigativas

La confirmación de la muerte del hincha de Colo Colo derivó en el rápido actuar de las autoridades. Según pudo averiguar El Deportivo, el delegado presidencial está en el monitoreo del encuentro junto a Carabineros, los equipos de seguridad del club organizador y la Fiscalía.

El Fiscal Jorge Vitar, de la Fiscalía de flagrancia oriente, está liderando las diligencias investigativas y designó al os9 para llevar adelante las pesquisas en el lugar de los hechos.