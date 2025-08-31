Revisa la innecesaria expulsión de Franco Calderón que dejó a la U con un futbolista menos ante Colo Colo
El árbitro Cristián Garay le mostró la tarjeta roja al defensor argentino tras una infracción sobre Vicente Pizarro. Los azules se quedan con diez en media hora.
Universidad de Chile se queda con un futbolista menos. Franco Calderón se va expulsado en el Superclásico tras una innecesaria infracción sobre Vicente Pizarro.
La U pasó de un contragolpe a quedarse con diez jugadores. Lucas Di Yorio comandó el ataque y jugó con el zaguero, quien perdió la pelota. En su afán por recuperar, el defensor argentino cometió una dura falta por detrás.
Calderón bajó a Pizarro cerca del área alba, en una pérdida que no significaba peligro para la U. El árbitro Cristián Garay no dudó y le mostró la tarjeta roja al defensor transandino a los 31 minutos.
