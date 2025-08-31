Nuevo destino en la Championship: Ben Brereton deja el Southampton y parte al Derby County

Ben Brereton cambia de aires, aunque no se mueve del fútbol inglés. Tras una deslucida etapa, el delantero chileno dejó el Southampton y fue presentado oficialmente en el Derby County, club que también milita en la Championship, segunda categoría del fútbol británico.

“¡El Derby County ha completado la firma del internacional Ben Brereton Díaz! El delantero llega al estadio Pride Park cedido por una temporada", escribió su nueva escuadra en redes sociales tras un movimiento realizado al límite del cierre del mercado de fichajes.

Brereton buscará reencontrar su mejor nivel en los Rams (Carneros), elenco en el que estará por toda la temporada, es decir, hasta junio del próximo año. El nacido en Stoke-on-Trent llegó en calidad de cedido proveniente del Southampton, club con el que tiene un vínculo contractual hasta 2028.

“Estoy encantado de estar aquí y tengo muchas ganas de empezar. Llevo un año en Southampton y no he jugado tanto como quisiera. Hablé con el entrenador y no dudé en venir a jugar más partidos y ayudar al equipo”, indicó el ariete en sus primeras declaraciones como jugador del Derby County.

Brereton cambia de aires

Se trata del sexto equipo en la carrera de Brereton, quien ha tenido unas últimas temporadas para el olvido. El Derby County se suma al Nottingham Forest, Blackburn Rovers, Villarreal, Sheffield United y el Southampton.

Los Rams marchan en la vigesimoprimer posición de la Championship, con apenas dos unidades en cuatro partidos. Acumulan dos empates y dos derrotas en el inicio del certamen.

El chileno buscará levantar el rendimiento del Derby County, pero también el propio, principalmente tras volver a ser llamado a la Roja. El artillero fue llamado directamente por Nicolás Córdova, quien lo convenció de retornar a la selección chilena tras no ser considerado por Ricardo Gareca. El Tigre lo borró de las nóminas.

“No ser nominado es devastador para mí. La gente me ha recibido de gran manera. A mi mamá y a mi familia les encanta, es un gran honor para mí ir a jugar por Chile”, señaló en diálogo con Chilevisión en ese momento.

“Es un jugador que está en Inglaterra. No tenemos a tanto a ese nivel. Cuando hablé con él estaba contento e ilusionado. Le gusta mucho venir. Uno nota quién realmente tiene ganas de estar. En una situación como la que estamos, donde los partidos son complejos y el puntaje pasa a segundo plano, hay que estar seguro de quienes llamas. Los partidos no son tan atractivos, pero el mensaje fue claro, vamos a hacer una nómina para potenciar las próximas Eliminatorias”, indicó el también jefe de las selecciones menores masculinas después de llamar a Brereton.