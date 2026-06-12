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    Colegio de Profesores y cambios al SAE: “Lo que no puede ocurrir acá es volver al viejo sistema”

    El presidente del gremio abordó los cambios que busca hacer el gobierno, indicando que el sistema de admisión escolar "no pueden volver a formas discriminatorias" y debe seguir siendo "un sistema objetivo, transparente”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    El presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, abordó esta jornada la discusión que se ha dado en torno al Sistema de Admisión Escolar (SAE), luego de que desde el gobierno indicaran que buscan modificarlo para reponer la selección por mérito académico como criterio de selecció.

    En conversación con Radio Infinita, el líder gremial manifestó en primera instancia que si bien el SAE ha tenido problemas y requiere cambios, el gobierno no debe retroceder en esta materia.

    Lo que no puede ocurrir acá es volver al viejo sistema antes de este sistema de admisión”, sostuvo

    Sobre las dificultades de este sistema, recordó que hubo una mesa técnica en el gobierno anterior integrada por la actual ministra, María Paz Arzola, así como también por el subsecretario, Daniel Rodríguez, para buscar mejorar el SAE. Esa comisión, indicó, “hizo recomendaciones que a nosotros nos parecieron razonables”.

    En esto, Aguilar advirtió que cualquier sistema va a dejar a postulantes descontentos.

    “Si tú tienes un colegio que tiene 500 vacantes para admisión y tiene 4.000 postulantes, cualquiera sea el sistema de admisión que tú pongas, van a haber 500 que van a quedar felices porque ingresaron y 3.500 que van a quedar muy disconformes porque no quedaron en el colegio que querían", expresó. “Eso ocurría antes de este sistema de admisión y sigue ocurriendo porque hay un tema ahí obvio de oferta y demanda, por decirlo así”.

    En esto, el líder gremial recordó cómo era el sistema de admisión antes que existiera el SAE, en donde había “una total desregulación” y que existían “formas de discriminación bastante inaceptables hoy en día”.

    “Tenías colegios que decían sólo si los padres están casados puedes postular, o no se aceptan hijos de madres solteras, o no se aceptan inmigrantes”, recordó. “Entonces tú tenías situaciones muy discriminatorias”.

    Entonces las modificaciones que se le hagan al Sistema de Admisión Escolar, señaló, “no pueden volver a formas discriminatorias, eso es lo que nosotros planteamos. Tiene que seguir siendo un sistema objetivo, transparente”.

    “Es decir, que todos sepamos cuáles son las reglas del juego por las cuales se postula un colegio. Si alguien quiere postular un colegio que tiene prestigio, que tiene alta demanda, tener claro cuáles son las reglas. Y esas reglas de ninguna manera pueden tener algún tinte discriminatorio ni algún tinte arbitrario”, señaló Aguilar.

    Futuras movilizaciones

    Por otra parte, consultado sobre cómo ve el escenario actual, y si está mejor o peor que el 2019 cuando lideraron un paro docente de 52 días, Aguilar indicó que “los contextos son siempre distintos, aunque sean gobiernos de un signo similar”.

    "En ese tiempo, el Presidente Piñera quiso avanzar con un proyecto que debilitaba mucho la educación pública, e iba muy en una línea privatizadora. Y, por supuesto, nosotros tuvimos que salir al frente“, sostuvo.

    Actualmente, el presidente del Colegio de Profesores señaló que son preocupantes los recortes en materia de Educación instruidos por Hacienda.

    “Sobre todo nos interesa saber qué se quiere hacer con la educación pública. ¿Se quiere hacer una pausa para mejorar la educación pública o se quiere hacer una pausa para todavía desactivar más y avanzar hacia la privatización? Va a depender mucho de lo que el gobierno haga”, señaló.

    “Nosotros siempre hemos dicho, la movilización o el paro en la calle siempre son el último ratio, no es el primero. Nosotros estamos sentados con el gobierno, estamos conversando, tenemos esa disposición, se lo hemos dicho, hemos formado algunas comisiones de trabajo”, continuó.

    La ministra Arzola, sostuvo, ha mostrado disposición al diálogo, sin embargo, “si se siguiera avanzando en una línea de quitar presupuesto a la educación, por ejemplo, en una línea de debilitar la educación pública, en una línea de solo abordar las sanciones y la punición, pero no el tema de fondo en algo tan complejo y tan urgente como es la convivencia escolar, evidentemente nosotros vamos a tener que levantar la voz y si no somos escuchados, en algún momento tendremos que movilizarnos. Ojalá que no”.

    Más sobre:NacionalColegio de ProfesoresSAESistema de Admisión EscolarMario Aguilar

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