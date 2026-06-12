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    Política

    Alcaldesa San Martín reconoce que “no hubo acuerdos” con Hacienda por contribuciones, pero destaca apertura al diálogo

    La jefa comunal de Las Condes aseguró que se concretará otra reunión, donde se deberían exponer más datos sobre el asunto. "Quedamos en juntarnos de nuevo. Yo espero que sea la próxima semana", sostuvo.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Fue una reunión extensa, pero que no llegó a acuerdos. Así definió la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, la reunión que mantuvo ayer junto a otros alcaldes con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por la propuesta de La Moneda de eximir el pago de contribuciones a los adultos mayores.

    El encuentro fue solo con un grupo de alcaldes, quienes lideran las comunas que se verían más afectadas con la iniciativa del gobierno.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, la jefa comunal, si bien reconoció que "no hubo acuerdos y eso es verdad", destacó que la intención de los alcaldes asistentes era dialogar y poner ideas sobre la mesa.

    “Quiero moderar las expectativas también. Yo no tenía expectativa de que íbamos a salir con una respuesta, una solución. Esto es una negociación que claramente está abierta, donde encontramos a una contraparte que está dispuesta a escuchar", sostuvo.

    La alcaldesa admitió que se quedó con una sensación de “esperanza”. “Me quedo con la actitud, con la apertura al diálogo, con la posibilidad de sentarnos a conversar de nuevo, con datos sobre la mesa, sacando las caricaturas de por medio y velando porque efectivamente los presupuestos municipales no se vean afectados, porque somos quienes primero llegamos a las personas", indicó.

    En efecto -según detalló- habría un compromiso entre el gobierno y los alcaldes para concretar nuevas reuniones hasta llegar a un consenso.

    “Quedamos en juntarnos de nuevo. Yo espero que sea la próxima semana, si acá no hay tiempo que perder”, indicó.

    La idea -sostuvo- es llegar a ese encuentro “con los datos sobre la mesa respecto a los municipios. Ponerle número a este asunto para que se entienda y justificar por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo”.

    “Y luego, tener una tercera conversación sobre cuál va a ser la propuesta que finalmente lleve adelante el gobierno y converse con los diputados y senadores”, señaló.

    En definitiva, la jefa comunal dijo salir con “esperanza de que hay espacio al diálogo y que tenemos que llegar a puerto”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Catalina San MartínLas CondesDesde la RedacciónLa Tercera

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