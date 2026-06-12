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    El dólar extiende su caída y busca cerrar la semana con retrocesos

    La moneda de Estados Unidos en Chile busca anotar cuatro jornadas consecutivas a la baja.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El valor del dólar en Chile el 12 de junio del 2026 Jose Luis Gonzalez

    El dólar comienza la última jornada de la semana a la baja y acercándose a perder los $900. El mercado tiene mayor apetito por el riesgo en medio de que se esperan mejores señales sobre el conflicto en Medio Oriente.

    La moneda de Estados Unidos en Chile caía $3,55 respecto al cierre de este jueves en la Bolsa Electrónica y llegaba a un valor de $900,20 la unidad, su mayor valor desde el 4 de junio pasado ($894,65). De seguir así, la divisa anotaría cuatro jornadas consecutivas a la baja.

    Sin embargo, la divisa llegó a caer a los $897,80 la unidad y luego moderó su baja.

    En el balance de la semana, el dólar caía casi $15 luego de avanzar $25,15 la semana pasada.

    “El principal catalizador proviene de Medio Oriente, luego de que Donald Trump señalara que un acuerdo de paz con Irán podría concretarse durante este fin de semana, lo que provocó una fuerte caída en los precios del petróleo y alivió parte de las preocupaciones inflacionarias que han dominado los mercados en las últimas semanas”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.

    Sin embargo, en el mercado también considera el estado de la economía en Estados Unidos. Los temores están en torno a las presiones inflacionarias en la superpotencia y que estas limiten el proceso de bajas de tasas de la Reserva Federal (Fed). Además, el mercado ve la posibilidad de una discusión para que la Fed suba los tipos de interés.

    “En Estados Unidos, el índice de precios al productor subió 6,5% interanual en mayo, por encima de lo esperado, reforzando la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una postura restrictiva e incluso evalúe nuevas alzas de tasas este año“, comentó Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

    En tanto, los futuros del cobre se mantenían estables luego de la recuperación de esta semana ante menores tensiones por el conflicto en el Medio Oriente, que presionan el crecimiento económico del mundo y, por consecuencia, la demanda de metales.

    Así, el valor futuro del cobre en Comex subía 0,06% a US$6,38 la libra.

    Más sobre:MonedasDólarCobreFedInflación

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