La llamada de Nicolás Córdova a Ben Brereton que allanó su retorno a la Roja

La Roja, ya sin opciones de clasificar al Mundial 2026, afrontará la última doble echa del proceso clasificatorio plagada de caras nuevas. Nicolás Córdova elaboró una nómina en la que destaca la juventud. Por primera vez desde su irrupción que no hay nadie de la Generación Dorada.

La lista también destaca por el regreso de varios futbolistas, entre ellos Ben Brereton, quien volvió tras una llamada directa del también jefe de selecciones menores.

“Es un jugador que está en Inglaterra. No tenemos a tanto a ese nivel. Cuando hablé con él estaba contento e ilusionado. Le gusta mucho venir. Uno nota quién realmente tiene ganas de estar. En una situación como la que estamos, donde los partidos son complejos y el puntaje pasa a segundo plano, hay que estar seguro de quienes llamas. Los partidos no son tan atractivos, pero el mensaje fue claro, vamos a hacer una nómina para potenciar las próximas Eliminatorias”, indicó tras dar a conocer la nómina.

Vuelve tras la polémica

El retorno de Brereton se dará justamente un año después de una controversial situación que marcó su paso en la Selección. En septiembre de 2024, el artillero fue reemplazado ante Bolivia, apenas 35 minutos después de iniciado el cotejo. Desde ese entonces, el nacido en Stoke-on-Trent no volvió a ser considerado por el Tigre. Fue derechamente cortado.

“No ser nominado es devastador para mí. La gente me ha recibido de gran manera. A mi mamá y a mi familia les encanta, es un gran honor para mí ir a jugar por Chile”, señaló en diálogo con Chilevisión.

“Es fútbol. A algunos entrenadores les gustas, a otros simplemente no, así es como es. No tiene sentido que yo esté sentado aquí quejándome de lo que pasó porque al final del día los entrenadores son los que deciden”, continuó.

Gareca sacó al delantero a los 30 minutos del primer tiempo en un duelo con Bolivia. Foto: Photosport.

Brereton se sinceró sobre el momento de su exclusión, pero también dejó entrever que su objetivo era volver: “Quiero jugar por Chile, es genial y lo he disfrutado”.

Con la salida de Gareca, su oportunidad llegó. En busca del tan ansiado -y a esta altura repetitivo- recambio, Córdova insistió con la nominación del futbolista que está cedido en el Southampton, equipo de la Championship en el que buscará reencontrarse con su mejor nivel.

Para ello, el exmediocampista, que se hará cargo de la Roja en la última doble fecha, habló personalmente con Brereton. Según información de La Tercera, el Córdova llamó directamente al ariete para convencerlo de su regreso.

“Habló como 20 minutos con él, se le escuchaba bien”, señalan desde Juan Pinto Durán. Córdova cree firmemente en que atacante puede ser un aporte. “Considera que un futbolista que juega en Inglaterra siempre será una buena alternativa”, añaden desde el entorno la Selección.

Ahora, el delantero de 26 años vivirá su regreso a la selección nacional. Con el Equipo de Todos, acumula un total de 35 partidos, en los que ha sido titular en 23 y suplente en 12. En su etapa en la Roja, que inició oficialmente en la Copa América 2021, ha anotado siete goles. El desglose de sus tantos son uno por el certamen continental (Bolivia), tres por Eliminatorias (Paraguay, Venezuela y Argentina) y tres un amistoso ante República Dominicana.

Brereton será uno de los encargados de liderar el nuevo proceso. Y si bien algunos convocados aportan experiencia, los 28 jugadores convocados promedian una edad de 24,5 años, una realidad diametralmente opuesta a la de los últimos años.