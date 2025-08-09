La decisión del club que alimenta las posibilidades de Ben Brereton en el Southampton

Ben Brereton busca un lugar en el Southampton. Después de estar cedido un semestre en el Sheffield United, el atacante chileno regresa al sur de Inglaterra, donde seguramente comenzará una nueva temporada en la Championship de Inglaterra, la segunda categoría del fútbol de ese país.

El delantero necesita una revancha en los Santos, el mismo equipo que pagó cerca de 9 millones de dólares por su pase a Villarreal de España, hace poco más de un año.

Una pretemporada que ha estado llena de altibajos para el nativo de Stoke-on-Trent. Nuevo proyecto al mando del joven entrenador Will Still, quien ha hecho alternar al ariete nacional.

“Jugadores como Brereton tienen mucha experiencia en este tipo de campeonatos, una personalidad que podría ser muy útil para nuestro proyecto. Así que depende de él si quiere formar parte, si quiere ser importante. Prefiero tener conversaciones desde el principio para saber que todos vamos en una u otra dirección”, explicó el entrenador anglo-belga de 32 años.

Sin embargo, los ácidos medios británicos no han sido condescendientes con el futbolista. Hace un par de semanas, uno de los comentaristas estrella de la cadena local Sky Sports lanzó duros cuestionamientos para con el jugador.

“A Brereton le ha resultado muy difícil meterse en equipos más duros, con más calidad y más profundidad en el plantel, una manera de encontrar espacio y entrar para luego lograr esa consistencia. Cuando tiene que luchar por un lugar, realmente ha sufrido. Pensaba que el Southampton probablemente lo conservaría esta temporada, sobre todo dada la situación actual. No sé si lo venderán, será interesante ver quién estará interesado y quién estará convencido de que puede sacarle el máximo provecho. Esa es la gran incógnita, porque como hemos dicho, lo hemos visto ir a diferentes clubes de fútbol y nunca más le ha funcionado”, aseguró Lee Hendrie, exvolante del Aston Villa.

Voto de confianza

A pesar de las críticas, los directivos de la escuadra albirroja tomaron una severa medida que, al menos en parte, da ciertas luces sobre el destino del exdelantero del Nottingham Forest.

Justo en la previa del duelo del sábado ante Wrexham, por la primera fecha de la Championship, el club inscribió a Brereton con la camiseta número 22. El internacional chileno cambió su dorsal, después de haber usado el 17 en su primera temporada en la escuadra del sur. El recién llegado Joshua Quarshie ha conseguido esa denominación tras fichar procedente del Hoffenheim de Alemania.

Sin embargo, no es una decisión absoluta. Todos los números de camiseta estarán sujetos a cambios hasta que se cierre la ventana de transferencias inglesa, el lunes 1 de septiembre. Contexto en el cual los medios aconsejan a Big Ben regresar a Blackburn Rovers, donde mejor rindió en carrera.

LEE TAMBIÉN