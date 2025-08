Columnista británico aconseja a Ben Brereton dar un paso atrás en su carrera

Ben Brereton no vive su mejor momento en el fútbol inglés. En plena pretemporada del Southampton, club al que regresó tras ser cedido un semestre a Sheffield United, el atacante chileno busca espacio en la titularidad de los Santos que esta temporada jugarán en la Championship, la segunda categoría.

En el estreno del joven técnico anglo belga Will Still, el delantero no ha podido convencer con sus actuaciones. En el último amistoso de la escuadra albirroja, el empate 2-2 ante Brighton & Hove Albion (escuadra de la Premier), el nativo de Stoke-on-Trent no jugó un solo minuto.

Encima, la ácida prensa británica no se ha ahorrado miramientos para cuestionar la calidad y la trayectoria del delantero. Así quedó claro en las palabras de Lee Hendrie, comentarista de la cadena Sky Sports.

“A Brereton le ha costado meterse en equipos más duros, con más calidad y más profundidad en el plantel. Está bien cuando eres uno de los primeros jugadores en la alineación. Sin embargo, cuando tiene que luchar por un lugar, realmente ha sufrido. Lo hemos visto ir a diferentes clubes de fútbol y nunca más le ha funcionado”, explicó el exvolante del Aston Villa.

¿Viejos aires?

En medio de los cuestionamientos, todavía quedan medios que confían en la calidad de Big Ben. El periodista Alex Lawes del medio Football League World realizó una larga columna sobre el delantero chileno.

De acuerdo con el comentarista, una de las mejores decisiones para relanzar su carrera sería su inminente regreso al club donde cosechó sus mejores números. El chileno militó cinco temporadas en Blackburn Rovers, equipo en el que sumó 177 presentaciones, en las que anotó 47 goles y 15 asistencias.

“La llegada del entrenador Valerien Ismael está cambiando de táctica para asegurarse de que tenga las armas necesarias a su disposición. En ataque queda un poco corto en términos de jugadores que realmente podrían adaptarse a su sistema, por lo que un movimiento por un atacante parece probable. Ese atacante debería ser Ben Brereton Díaz: sería un movimiento notablemente ambicioso, pero hay razones por las cuales quizás sería lo mejor para todas las partes”, explicó Lawes.

De acuerdo con la opinión del profesional británico, la versatilidad del futbolista abre más opciones a la escuadra de Lancashire en ataque. Además, el columnista revela las razones que llevaron al chileno a triunfar en su anterior paso por el club de la Rosa.

“Brereton Díaz sería ideal para Ismael en ese sentido, con el atacante internacional chileno capaz de jugar en tres puestos de ofensiva, pero quizás mejor por la banda derecha, como fue el caso cuando anteriormente triunfó en Ewood Park”, apuntó el británico.

Asimismo, agregó que “en términos de movilidad y disposición para usar su físico, Brereton Díaz combina muy bien las dos cosas con su estructura y capacidad para convertirlo en una amenaza física, además de tener un indudable mayor nivel de habilidad técnica para prosperar en numerosas posiciones”.

