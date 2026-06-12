Bolsa de Santiago extiende su alza ante posible acuerdo entre EE.UU. e Irán y exitoso debut bursátil de SpaceX

La bolsa chilena operaba al alza por segunda jornada consecutiva este viernes impulsada por un favorable escenario externo ante expectativas de un inminente acuerdo entre Estados Unidos e Irán y tras la exitosa apertura bursátil de SpaceX.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en el mercado local, subía 1,26% a 10.876,25 puntos.

En Wall Street, en tanto, un salto de más dos dígitos registraba la acción de SpaceX. El jueves la compañía confirmó que la colocación de los títulos en la Oferta Pública Inicial (OPI) se fijó a un precio de US$135, pero a esta hora los inversionistas presionan por adquirir más acciones.

En su debut la acción de la compañía salta 24,32% al empinarse a los $167,83 por papel.

“La valoración en tiempo real supera los US$$2,1 billones, convirtiendo a SpaceX en la séptima empresa más valiosa del mundo en su primer día de cotización”, dijo Felipe Cáceres, analista de mercados de Capitaria.

La compañía, que agrupa la división aeroespacial, Starlink y la plataforma de inteligencia artificial xAI, cotiza bajo el símbolo SPCX en el índice tecnológico Nasdaq de Estados Unidos.

De este modo en Wall Street el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,77%, mientras que el selectivo S&P 500 aumentaba 0,45% y el promedio industrial Dow Jones subía 0,88%.

Petróleo

En tanto, en el mercado de materias primas, pese a las dispares versiones de Estados Unidos e Irán sobre las condiciones para pactar un acuerdo, la expectativas de un convenio entre las partes que permita aliviar el conflicto en Medio Oriente llevaron a los precios del petróleo a mínimos de más de tres meses.

El petróleo Brent descendía 3,84% a US$86,90 el barril, mientras que en Estados Unidos el WTI retrocedía 3,83% a US$84,35 el barril.

“La caída refleja una rápida disminución de las primas de riesgo geopolítico, ya que los inversionistas empiezan a descontar la posibilidad de una solución diplomática y la reapertura del estrecho de Ormuz”, dijo dijo Ignacio Mieres, Head of Research de XTB,

Según funcionarios del G7, el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán podría firmarse el domingo en Ginebra.