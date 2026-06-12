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    Los flujos de dinero cambiaron y eso es lo que ha golpeado al bitcoin: ¿vender o comprar barato?

    La criptomoneda más valiosa del mundo se ubica en torno a US$ 63.000 y acumula una caída de más de 50% desde su último máximo histórico.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El bitcoin DADO RUVIC

    En septiembre del año pasado, los inversionistas veían cómo subían las acciones, dibujando una trayectoria que, sin sospechar el inicio de una guerra en Medio Oriente, los traería a máximos históricos en junio de 2026. Pero había otro sector muy activo que por esos días acaparaba las miradas: las criptomonedas.

    El 29 de septiembre del año pasado, el bitcoin rompía todos los récords al superar los US$ 129.000, reflotando el debate sobre el verdadero valor de este activo puramente digital descentralizado y que se transfiere sin intermediarios bancarios. En ese contexto, surgían proyecciones de todo tipo, alguna de las cuales lo situaban incluso por encima de los US$ 200 mil por unidad.

    Hoy, sin embargo, la situación es muy distinta. Claro, porque desde ese peak la criptomoneda más valiosa del mercado empezó un ajuste que la situó por debajo de los US$ 60.000, un nivel que de acuerdo a los registros de TradingView no se veían desde septiembre de 2024.

    Al cierre de esta edición, el bitcoin se transaba en US$ 63.5566, lo que supone una caída de más de 50% en relación al máximo histórico del 29 de septiembre de 2025.

    Y al contrario de las acciones de empresas IA que no paran de subir y marcar récords, el bitcoin acumula una dura caída de más de 29% en el año.

    ¿Qué ha pasado con la criptomoneda?

    Una de las explicaciones detrás de este derrumbe ha sido ha sido el cambio en los flujos de liquidez: el capital que anteriormente impulsaba al bitcoin se ha desplazado hacia otros sectores con mayor atractivo para los inversores, especialmente la inteligencia artificial, donde se ha concentrado una parte importante del apetito especulativo.

    Hay que recordar que en los últimos meses las bolsas han subido sin parar de la mano de las acciones de semiconductores, las cuales se han elevado en torno a 70% en lo que va del año, según el índice de semiconductores de Filadelfia. Todo esto, detrás del boom que supone la IA.

    Caen el bitcoin y suben los semiconductores.

    “Este cambio de preferencias ha provocado salidas récord en los ETF de bitcoin, aumentando la presión vendedora institucional. A su vez, la liquidación de posiciones apalancadas ha acelerado la caída, amplificando el movimiento bajista”, explica Ignacio Mieres, head of research de XTB.

    Los ETF de bitcoin, un importante motor de la apreciación de los precios, registraron colectivamente una salida neta de US$ 22 millones al 11 de junio semana pasada. Los activos netos de los ETF de bitcoin cayeron a US$ 102.000 millones, desde los US$ 107.800 millones del 14 de mayo, consignó CNBC.

    “Eso golpea directamente la demanda institucional, que había sido uno de los principales soportes del precio. A eso se suma la liquidación de posiciones apalancadas y un escenario global menos favorable para activos de riesgo, con tasas altas, dólar firme y menor apetito especulativo”, comenta Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latam.

    Mieres, por su parte, agrega a esto la incertidumbre generada por ventas de MicroStrategy, uno de los mayores tenedores corporativos de bitcoin, así como la competencia por capital ante salidas a bolsa, que podrían estar drenando liquidez del mercado cripto.

    En diciembre de 2024, el bitcoin tuvo una racha alcista que la llevó a superar la barrera de los US$ 100.000. Dado Ruvic

    En efecto, en las últimas horas se abrió a bolsa SpaceX, la mayor en la historia del mercado y que la valora en unos US$ 1,7 billones. Además, los inversionistas también esperan para este año las posibles aperturas a bolsa de OpenAI (ChatGPT) y Anthropic (Claude).

    Además, el principal catalizador de bitcoin para renovar el interés de los inversores (el proyecto de ley sobre la estructura del mercado de criptomonedas conocido como la Ley de Claridad o Clarity Act) se aleja cada vez más de su aprobación, a medida que las prioridades legislativas cambian y los parlamentarios permanecen divididos en torno a disposiciones clave del proyecto.

    Mientras la incertidumbre en torno a la guerra con Irán ha mantenido a bitcoin bajo presión en los últimos meses, el mercado bursátil ha alcanzado nuevos récords. La divergencia ha llevado a los inversores a cuestionar las dos narrativas dominantes en torno a bitcoin: que es un “oro digital” que debería beneficiarse de la incertidumbre geopolítica, y que opera como una acción tecnológica de alto beta.

    ¿Una oportunidad?

    Esta racha de caídas, sin embargo, es vista por algunos expertos como una oportunidad para comprar, ya que creen que el bitcoin tiene futuro como inversión. En declaraciones a Squawk Box Europe de CNBC la semana pasada, el director ejecutivo de Strive, Matt Cole, afirmó que los fundamentos del bitcoin “nunca han estado mejor”.

    “Esta es la quinta vez que el bitcoin se encuentra en su media móvil de 200 semanas; las cuatro anteriores fueron el momento perfecto para comprar en la caída, y creo que esta vez seguirá el mismo patrón”, añadió.

    El bitcoin cae más de 50% tras su último máximo histórico. Dado Ruvic

    Una opinión similar tiene el analista de Mercados de Capitaria, Felipe Cáceres, quien coincide en que los fundamentos estructurales que impulsaron el ciclo alcista de 2024-2025 no han desaparecido.

    “La demanda institucional sigue siendo real, el ciclo post-halving históricamente ha tenido segundas etapas de recuperación, y una resolución del conflicto con Irán podría mejorar el apetito por riesgo global de forma significativa”, estima.

    Cáceres comenta también que para los inversionistas con horizonte de largo plazo, los niveles actuales son estructuralmente más atractivos que los máximos, mientras que para quienes operan en el corto plazo, la señal técnica es clara: “No conviene intentar anticipar el piso en un activo que aún no ha mostrado señales concretas de estabilización”.

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