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    Santiago es la tercera ciudad latinoamericana con mayor superficie de oficinas detrás de Sao Paulo y de la capital de México

    De acuerdo al reporte de CBRE, al cierre del primer trimestre el mercado de oficinas A y B en Santiago consolidaba un total de 4,9 millones de m2, mientras que Ciudad de México sumaba 7,4 millones y Sao Paulo 9,4 millones. Igual tendencia se observa en el mercado de bodegas clase A.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
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    Un informe de la consultora inmobiliaria CBRE analiza el desempeño de las principales ciudades de América Latina en el mercado de oficinas y en el logístico, es decir, de bodegas. El estudio posiciona a Santiago como la tercera ciudad con mayor superficie en ambos segmentos, solo superada en la región por Sao Paulo (Brasil) y Ciudad de México.

    De acuerdo al reporte, al cierre del primer trimestre de este año el mercado de oficinas A y B en Santiago consolidaba un total de 4,9 millones de metros cuadrados, mientras que Ciudad de México sumaba 7,4 millones y Sao Paulo 9,4 millones de metros cuadrados.

    Con este resultado, Santiago se posiciona por sobre otras importantes ciudades latinoamericanas, como Río de Janeiro, Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, San José, Monterrey, Belo Horizonte, Medellín, Guadalajara, Curitiba y Montevideo.

    Entre los tres principales mercados de la región, la capital de Chile es la que tiene la menor vacancia, con apenas 9,6%. Este indicador en Ciudad de México y Sao Paulo alcanza 17,2% y 15,9%, respectivamente. Por su parte, la demanda medida en absorción neta es en Santiago considerablemente más baja que en las otras dos ciudades, llegando a 9.600 m2 en el primer trimestre, mientras que en Ciudad de México y Sao Paulo fue de 37.900 y 89.300 m2, en cada caso.

    “El mercado de oficinas de Santiago siguió mostrando una progresiva contracción durante el primer trimestre de 2026, respaldada por la disminución de la tasa de desocupación, la escasa oferta nueva y la solidez de la actividad de arrendamiento”, sostiene el informe de CBRE respecto a Chile.

    El reporte señala que en los últimos 12 meses, los 14 principales mercados latinoamericanos “registraron una absorción neta media del 2,8% en porcentaje del parque total. En comparación, un estudio de referencia de los diez principales mercados de oficinas a nivel mundial —incluidas ciudades clave de Estados Unidos, Canadá y Europa—, mostró una media significativamente inferior, del 0,8%, entre el segundo trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026″.

    “Esta disparidad se debe en gran medida a una tendencia más marcada de vuelta a la oficina en Latinoamérica, que puede estar influida por un componente cultural basado en la creencia de que las interacciones personales entre los equipos potencian el compromiso de los empleados”, añade. Un fenómeno que ha sido ampliamente percibido en Chile.

    Mercado logístico

    En el mercado de bodegas, enfocado en los activos clase A, se observa que Santiago ocupa el tercer lugar con 6,4 millones de m2, por debajo de Ciudad de México con 9,8 millones de m2 y Sao Paulo con 19 millones de m2.

    La capital chilena logra posicionarse por sobre Monterrey, Minas Gerais, Buenos Aires, Río de Janeiro, San José, Guadalajara y Bogotá.

    “En general, el mercado goza de buena salud estructural, con una tasa de desocupación históricamente baja, un desarrollo disciplinado y una demanda constante impulsada por la logística, lo que sitúa al sector industrial de Santiago en una posición favorable de cara a 2026″, destaca el informe.

    Santiago registró una vacancia de 5,2%, lo que si bien es inferior a Sao Paulo, el líder del ranking, que alcanzó 5,8%, es más alto que el número 2, Ciudad de México, que llegó a 4,1%. Las ciudades con las vacancias más altas son Río de Janeiro y Guadalajara con 12,2% y 12,4%, respectivamente.

    Adicionalmente, se observa en el informe de CBRE que Santiago es una de las ciudades con menor producción de activos logísticos clase A, sobrepasando solo a Bogotá, Buenos Aires y Río de Janeiro.

    Más sobre:Mercado inmobiliarioOficinasCBRE

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