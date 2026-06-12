Yeomans llama a frenar AC contra Grau y advierte: “Ese mismo argumento lo podemos usar mañana contra el ministro Quiroz”

La diputada Gael Yeomans (FA) hizo un llamado a frenar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), presentada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, y lanzó una advertencia al actual jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz.

Esto, luego que martes se dio el vamos al juicio político en contra del ex secretario de Estado de Gabriel Boric, con la conformación de la comisión revisora del libelo.

La parlamentaria frenteamplista, en su declaración, se sumó a aquellas voces que apuntan a que la acción contra su correligionario va a provocar una réplica de juicios políticos.

“Esta acusación constitucional contra el exministro Grau que presenta el Partido Nacional Libertario, que arrastró ya al Partido Republicano y pretende arrastrar al resto de la derecha, lógicamente, tenemos que frenarla en la Cámara de Diputados porque va a traer un boomerang”, dijo.

Y luego agregó: “El argumento que se usa hoy perfectamente lo podemos usar el día de mañana en contra del ministro Quiroz , si es que hay un error en la proyección de las cifras de crecimiento económico, del manejo de la deuda fiscal y las que, efectivamente, se ven en la práctica el próximo año”.

Yeomans, además, emplazó al gobierno a enfocarse en aquellos problemas más sensibles para la ciudadanía, como la seguridad.

“Hacemos un llamado al sentido común, a la sensatez, a no perder el tiempo, a poner el foco en lo que se supone que a ellos les importa, que es la seguridad, e inclusive su proyecto para hacerse cargo supuestamente del crecimiento económico y que en realidad es una megarreforma para abultarle los bolsillos a los superricos”, remarcó.

Además, señaló que desde la oposición van a estar “disponibles a dar las discusiones que Chile merece, pero no hacernos perder el tiempo”.

La parlamentaria ya había hecho una advertencia en el mismo tono este martes, al apuntar que “el precedente que se genera es que cuando no calzan las cifras, cuando hay diferencias entre el Consejo Fiscal Autónomo y las proyecciones que hace el gobierno, entonces hay que presentar acusaciones constitucionales".

“Eso quiere decir que si el próximo año el ministro Quiroz no se hace cargo de las diferencias generadas, eventualmente hay que presentarle una acusación constitucional. Eso es lo que vamos a evaluar el próximo año", planteó.