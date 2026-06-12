Avión del Papa sufre un problema técnico y se retrasa la salida del vuelo desde Tenerife a Roma

El Rey Felipe VI y León XIV durante la celebración de la ceremonia oficial de despedida al Papa, en el Aeropuerto Internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos, el 12 de junio de 2026, en San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias. Foto: Europa Press

En la despedida de su visita apostólica a España, el Papa León XIV se vio obligado a bajar del avión en el que planeaba volar a Roma desde el aeropuerto de Tenerife tras comunicarse una incidencia que causó un retraso del vuelo.

Tras un encuentro de unos 25 minutos con el rey Felipe VI en la sala de autoridades del aeropuerto de Los Rodeos de Tenerife Norte, León XIV ponía fin a su visita a España. En una breve ceremonia de despedida con representación del gobierno, militar y de la nunciatura, el Pontífice dio la mano uno a uno a todos los presentes antes de subirse al avión rumbo a Roma.

Sin embargo, el comandante del avión informó de una incidencia en la aeronave de Iberia en el que viajará el Papa, lo que retrasó la salida del vuelo del Pontífice, que acumula ya una demora de más de una hora por la apretada agenda de León XIV.

📺 TV EN DIRECTO | El Papa abandona el avión que lo lleva a Roma por una incidencia en la aeronave https://t.co/AIaJj7Jalu pic.twitter.com/hHijNR7yKL — EL PAÍS (@el_pais) June 12, 2026

Tras conocerse la incidencia en el avión de León XIV, el rey Felipe VI subió al avión del Pontífice y bajó junto con el Papa, a la espera de que se solucione el problema técnico.

También bajaron del avión algunos de los cardenales que acompañan al Papa en su viaje. Entre ellos, Pietro Parolin, secretario de Estado vaticano, y el cardenal español Ángel Fernández Artime. Se espera que el retraso del vuelo sea de una media hora, informó RTVE.

Según consigna el diario El País, el comandante del avión informó a quienes aún permanecen dentro: “Lamento mucho la situación. Nuestro equipo de mantenimiento propone remolcar el avión y darle la vuelta, porque el problema en el motor se ha debido probablemente al viento de cola”.