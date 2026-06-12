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    Dos personas fallecieron tras incendio de vivienda ligera en sector rural de Mostazal

    Las causas del siniestro serán investigadas por la Policía de Investigaciones. Según detalló la alcaldesa Verónica Arroyo, vecinos del sector habían declarado su preocupación por la preferencia de cocinar a leña por parte de los ocupantes de la vivienda.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Dos personas fallecieron tras incendio de vivienda ligera en sector rural de Mostazal PDI O'Higgins

    El incendio de una vivienda ligera en un sector rural de la comuna de Mostazal, en la región de O’Higgins, dejó un saldo fatal de dos personas.

    El hecho se produjo durante la madrugada de este viernes en la localidad de Angostura.

    “Tuvimos una situación bien lamentable aquí en la localidad de Angostura, donde un incendio consumió una vivienda y lamentablemente sufrimos el fallecimiento de los dos integrantes de la vivienda”, señaló al respecto la alcaldesa de la comuna, Verónica Arroyo.

    Para combatir la emergencia colaboraron funcionarios del municipio y de bomberos de Mostazal. Se combatieron las llamas con la ayuda de camiones aljibe, de tal forma de evitar la propagación de las llamas a otras viviendas cercanas.

    Por el momento al lugar se dirige la Policía de Investigaciones (PDI) para el retiro de los cuerpos e investigar las causas del siniestro. Realizarán diligencias la Brigada de Homicidios (BH) de Rancagua y el Laboratorio de Criminalística de la policía civil.

    De forma preliminar, la alcaldesa Arroyo señaló que podría haber existido un problema con el uso de una cocina a leña por parte de los ocupantes, según el testimonio entregado por vecinos.

    “Los vecinos que habitaban comentaban que les gustaba la calefacción a leña. A pesar de que tenían otro tipo de elementos para poder cocinar, por ejemplo una cocina a gas, ellos preferían cocinar a leña. Eso también le generaba a los vecinos un miedo de que no usara este tipo de combustión, pero era lo que la familia optó”, detalló la jefa comunal.

    Más sobre:IncendioMostazalFallecidosAngostura

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