Rectora electa de la Universidad de Chile evalúa retirar el nombre y emblemas a Azul Azul

Este martes Alejandra Mizala fue electa como la próxima rectora de la Universidad de Chile para el periodo 2026-2030. La académica fue consultada en las últimas horas por la relación entre la casa de estudios y Azul Azul quien administra el fútbol profesional.

En una entrevista con CNN Prime, Mizala fue consultada sobre la estructura de la concesionaria y las controversias que han rodeado a la sociedad anónima en los últimos meses, que acarrearon la salida de Michael Clark.

Ante esto, indicó que “no lo sabemos. La rectora (Rosa Devés) también lo ha dicho. Lo que se hizo fue pedir un informe en derecho a una oficina de abogados para tener muy buena información sobre cuáles son las formas en que la universidad se puede mover”.

También acusó que “ha habido falta de transparencia”, por lo que, con el fin de resguardar los principios del acuerdo entre al universidad y Azul Azul, los que están relacionados con el uso del nombre, símbolos y emblemas de la institución, estos podrían ser revisados.

“Primero que nada, para asegurar que se cumpla el espíritu original del convenio, que era resguardar los valores y los emblemas de la universidad. Hay un capítulo que dice que serán protegidos”, apuntó.

Ante esto, fue consultada con la posibilidad de que se adopten medidas drásticas, como impedir que Azul Azul siga utilizando el nombre. “No se descarta nada, pero es bien importante tener un respaldo muy jurídico para tomar decisiones”, precisó.

Postura firme

La idea de revisar este acuerdo ya estaba presente desde el momento en el que la ingeniera comercial titulada en la Facultad de Economía y Negocios conoció los resultados de las elecciones por la rectoría.

En aquella ocasión había manifestado que la definición de los proximos pasos por el vínculo entre la casa de estudios y Azul Azul dependería del informe Jurídico encargado por la actual administración.

“Tenemos que esperar esos resultados porque nos va a dar algunas luces de los caminos a seguir“, afirmó.

Al mismo tiempo, manifestó la necesidad de revisar el convenio vigente entre la universidad y la concesionaria. “No hay dos opiniones sobre la necesidad de revisar el convenio y efectivamente asegurar que nuestros símbolos y la universidad esté a resguardo. Tras el informe delinearemos las acciones a seguir, pero todos estamos de acuerdo en que ese convenio debe ser revisado”, sostuvo.