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    “Lo espera Universidad de Chile”: en España publican las condiciones para que Alexis Sánchez siga en el Sevilla

    Un importante medio hispano asegura que "la continuidad del chileno podría ser una realidad", pero advierte cuáles son los requisitos del club andaluz.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Alexis podría seguir vistiendo la camiseta del Sevilla. Foto: @alexis_officia1

    La recta final del Sevilla en la liga española lo cambió todo. El cuadro español luchaba por su permanencia en LaLiga y un -hasta entonces- cuestionado Alexis Sánchez sacó a relucir toda su calidad, para que los andaluces mantuvieran la categoría y soñaran con reverdecer laureles en la próxima temporada.

    Por lo mismo, lo que era un adiós sentenciado pasó a tener matices y hoy la prensa ibérica habla de una “conversación pendiente” entre el delantero chileno y la dirigencia del Sevilla para extender su vínculo por una temporada más.

    Tras oficializar a José Ignacio Navarro como nuevo director deportivo, aunque ya venía ejerciendo de facto tras la salida de Antonio Cordón, el club tiene citas pendientes, ente otros, con Alexis Sánchez. El chileno se marchó de vacaciones sin despedirse de la entidad de Nervión, a la espera de una conversación con los técnicos para decidir su futuro”, publicó el ABC Sevilla.

    Claro que el medio citado reveló también las condiciones que se tienen que dar para que la relación continúe. “Un contrato ajustado a la realidad económica de la entidad, como ya aceptase la pasada campaña para firmar sobre la bocina, será la primera condición para poder mantenerse en la plantilla”, es el primer requisito.

    Y el segundo es que no será titular. “Alexis puede seguir siendo relevante en el Sevilla sin jugar todos los minutos. Una dosificación de esfuerzos para sacar la mejor versión del chileno, que también tendría que aceptar esa realidad de que ya no será un indiscutible, como sí lo fue durante mucho tiempo para (Matías) Almeyda”.

    Si ambas trabas son superadas, “la continuidad del chileno podría ser una realidad”. Y en el ABC concluyen que “un nuevo baile como sevillista para aportar esa veteranía que tanto necesitó el equipo en momentos delicados. Una decisión que se tomará pronto y que aparece como una de las primeras tareas para el nuevo director deportivo (Navarro)”.

    Sin embargo, la citada publicación reconoce que la última palabra la tiene el tocopillano y una de las condicionantes es la oferta que tiene para fichar por la U. “Con otras propuestas sobre la mesa, sobre todo de su país donde lo espera Universidad de Chile, el ‘Niño Maravilla’ tiene que valorar todo lo que le ha ofrecido el club y la ciudad, donde se ha sentido reconocido”, concluyen.

    Los plazos para dichas definiciones son aún holgados, pues el Sevilla volverá a los trabajos la primera semana de julio y el libro de pases en Chile estará abierto hasta los días iniciales de agosto.

    Más sobre:Alexis SánchezAlexisSevillaSevilla FCLaLigaFútbolUniversidad de ChileFútbol Internacional

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