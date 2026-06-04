El futuro de Alexis Sánchez y de otras figuras está en el aire: las esquirlas de la ruptura entre el Sevilla y Sergio Ramos

La llegada de Sergio Ramos y su grupo inversor ilusionaba a los hinchas de Sevilla, que en los últimos dos años se tuvieron que conformar con pelear por la permanencia en LaLiga. Sin embargo, las negociaciones se rompieron y la compra del club por parte del histórico central español quedó en nada, lo que está generando varias consecuencias: molestia en la actual directiva del club y, lo más preocupante, el estancamiento en la planificación de la próxima temporada, lo que tiene a varios futbolistas en el aire, con Alexis Sánchez incluido en esa lista.

Sobre lo primero, desde la actual directiva de la institución intentaron explicar la ruptura de las tratativas: “A pocos días para que venciese el acuerdo, el Sr. Ramos y sus asesores declararon su expresa voluntad de no cumplir el acuerdo, nos desvelaron que el Grupo DMI era realmente su único inversor, desapareciendo los demás, incluyendo la propia FIVE ELEVEN, cambiaron a los interlocutores y consumaron un planteamiento absolutamente diferente, en forma y fondo, a las condiciones ya cerradas”.

Este martes, Sergio Ramos ofreció una conferencia de prensa en la que se defendió de los ataques y manifestó que todavía está disponible para negociar: “Tengo un vínculo personal muy especial con el Sevilla FC. Considero que hemos presentado un proyecto económico, social y deportivo muy importante. La situación de la entidad actual es muy delicada. El planteamiento tuvo que actualizarse a la cantidad de 120 millones para la ampliación de capital para garantizar la viabilidad del club”.

“No venimos aquí a estafar, sino a ayudar al Sevilla en una de las etapas más delicadas de su historia. No estamos robando ni engañando. Nuestra oferta no es inamovible. Hablemos, seguimos aquí para negociar. Sentémonos esta semana y cerremos el lío, aunque sea fuera del periodo de exclusividad, que no es algo que me preocupe”, añadió.

Alexis y otros experimentados no tienen claridad de su futuro

Este lío continuará. Desde el club informaron que retomarán negociaciones con otros grupos de inversiones con los que habían dejado de conversar en los últimos meses, ya que Sergio Ramos tenía la prioridad. No obstante, con o sin venta, el equipo requiere una inyección de dinero antes del 30 de este mes para afrontar con mayores garantías la planificación deportiva. Si la situación sigue igual, Sevilla tendrá otra vez problemas con el límite salarial y las inscripciones, algo que la temporada pasada generó que buena parte de los refuerzos estuvieran impedidos de debutar en la primera fecha de LaLiga.

El DT Luis García Plaza ya siente que no tendrá su plantel armado desde el inicio para la siguiente temporada: “Temo ya de principio que el primer partido de Liga no vamos a estar hecho. No hablo del trabajo táctico, sino en plantilla. Lo tengo muy asumido, pero iremos de la mejor forma posible porque esos tres puntos valen igual”.

En los últimos meses hubo movimientos: salió Antonio Cordón de la gerencia deportiva (uno de los responsables de la llegada de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez) y dejó sellados los fichajes de Arouna Sangante y Juan Iglesias. Su sucesor, José Ignacio Navarro, tiene mucho trabajo pendiente, el que depende directamente de la mencionada inyección de dinero. Un ejemplo de esto es la confección de la plantilla, en la que se debe definir la continuidad del capitán Nemanja Gudelj y de los canteranos con buena proyección Andrés Castrín y Oso, quienes terminan contrato. Además, los que también están en esa condición son Alexis Sánchez, Adnan Januzaj y Ørjan Nyland.

Foto: Alexis Sánchez en Instagram.

En el caso del tocopillano, tuvo un comienzo de temporada prometedor luego de un gran duelo ante Barcelona, pero las lesiones condicionaron su participación durante varios tramos del torneo. Hasta hace algunos meses, los diarios de la ciudad daban por hecho que no continuaría en el plantel, pero el goleador histórico de la Roja fue determinante en el último tercio de LaLiga, en donde fue figura en duelos en los que el club aseguró la permanencia.

Las estadísticas arrojan que jugó un total de 28 partidos con la institución andaluza en la Primera División española, en los que solo en 11 fue titular. Acumuló 1.298 minutos disputados, marcó cuatro goles (uno de penal) y aportó con dos asistencias.

¿Y Gabriel Suazo? El otro chileno de la plantilla sevillana tiene contrato hasta 2028, por lo que es uno de los futbolistas que tendrá un lugar asegurado en el primer equipo.