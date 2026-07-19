¿Era roja? El pedido de Lionel Messi luego de que Cucurella se tapara la boca tras la expulsión de Enzo Fernández
El capián de la Albiceleste reaccionó después de que el lateral español le hablara mientras presuntamente protagonizaba la nueva norma de la FIFA.
El cierre del tiempo reglamentario de la final del Mundial estuvo marcado por diferentes acciones. Una de ellas fue la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla, mientras que la otra por un pedido de Lionel Messi de roja a Marc Cucurella, por supuestamente haberse tapado la boca.
En medio de los reclamos transandinos por la suspensión del volante del Chelsea, el lateral hispano se dirigió hacia el 10. Lo hizo mientras se llevó levemente la mano a su boca.
Messi reaccionó al instante y le pidió tanto al árbitro como al VAR que revisarán la acción. No obstante, el juez Slavko Vinčić desestimó la acción y Argentina debió afrontar el tiempo extra con diez jugadores.
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