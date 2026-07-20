España celebró el título del mundo a más no poder. No era para menos. Por segunda vez en la historia, la escuadra ibérica escalaba a lo más alto del fútbol. La anterior había sido en 2010. En esta, además, destronaba al campeón vigente, en un partido duro y friccionado que, de hecho, terminó con enfrenamientos entre los jugadores. Había razones de sobra para dar rienda suelta a la felicidad y hasta para pasarle la cuenta a Argentina.

Después del rito de compartir ese estado en la intimidad del vestuario, los futbolistas que dirige Luis de la Fuente se dirigieron al bus en el que iniciarían el retorno. A la salida del vestuario, todos los futbolistas portaban un objeto tan llamativo como misterioso: una caja negra.

La real caja mágica: qué contiene el objeto que se llevaron los jugadores de España después de ganar el Mundial

El elemento tardó poco en llamar la atención. La pregunta era natural: qué llevaba en su interior. La respuesta es que se trata de dos preciados objetos: por un lado, una réplica en miniatura de la Copa del Mundo, un testimonio que esperaba a cada jugador del plantel al retorno a los camarines. La estatuilla fue entregada por Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, quien posó con cada uno de los futbolistas.

El otro recuerdo se había dado a conocer hace pocos días: al estilo de las grandes ligas estadounidenses, como la NBA, la MLB y la NFL, cada jugador del campeón recibió un lujoso anillo. En una cara, mostraría la Copa del Mundo. En la otra, un elemento que reflejara la identidad del equipo que obtuviera el título.

💍🥇 El anillo de campeones que la FIFA prepara para los ganadores de este Mundial 2026. pic.twitter.com/wmorZGzXv5 — ElDesmarque (@eldesmarque) July 17, 2026

La pieza tasada en US$ 120 mil, aunque su mayor valor reside en lo simbólico: el portador tendrá en sus manos un ‘certificado’ de la gesta que protagonizó. "Además del emblemático trofeo y las prestigiosas medallas de oro, el equipo ganador recibirá, por primera vez en una competición de la FIFA, un reconocimiento adicional: los anillos de campeón personalizados. De este modo, la FIFA incorpora al fútbol una de las tradiciones más arraigadas en el deporte estadounidense”, expresó la entidad afincada en Zúrich. “De esta forma, podrán lucir toda su vida el símbolo de un logro que nunca olvidarán”, aseguraba.

La particularidad es que se confeccionarán 2026 piezas: treinta de ellas, personalizadas, quedarán en manos de los jugadores y miembros del staff. Las restantes 1.996 se pondrán a la venta. “En cuanto al diseño, en una cara se mostrará el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y la otra se personalizará para reflejar la identidad del equipo ganador. Cada pieza estará numerada, se fabricará a medida y se acompañará del certificado de autenticidad”, explicaba la entidad.