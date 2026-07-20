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    El Deportivo

    Con avioncito incluido: el loco festejo de Richarlison tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial

    El polémico delantero brasileño celebró el triunfo hispano con una alocada performance, que despertó críticas en el país transandino.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    España alcanza la segunda estrella de su historia. Foto: FIFA

    La rivalidad histórica entre Brasil y Argentina siempre regala particulares capítulos. Algunos más pintorescos que otros. Esta vez fue el turno de los verdamarelos celebrar una derrota de los transandinos, más precisamente, la caída ante España en la final del Mundial de Norteamérica.

    El exponente en cuestión fue el delantero brasileño Richarlison, quien es conocido por sus polémicas y por burlarse de los rivales. De hecho, la Roja lo vivió en carne propia cuando quedó eliminada por el Scratch en la Copa América 2021. En esa oportunidad, el atacante escribió en sus redes sociales “se busca rival en Sudamérica”.

    Ahora, el motivo de controversia del jugador del Tottenham fue la victoria hispana sobre los transandinos, lo que quedó plasmado en un registro audiovisual, donde se ve al deportista celebrando eufóricamente el título de la Roja europea. Incluso, se tira al suelo frente al televisor.

    El video, que fue compartido por su esposa Amanda Araujo, se volvió viral en las redes sociales y ahí también se puede apreciar al futbolista corriendo por el living de su casa con los brazos abiertos e imitando el gesto del “avioncito”.

    Las críticas

    Naturalmente, el festejo se llenó de críticas de los usuarios argentinos y de felicitaciones de hinchas brasileños, reviviendo una clásica rivalidad también en las redes sociales.

    Tampoco es primera vez que Richarlison despacha sus dardos a la Albiceleste, pues en varias ocasiones ha lanzado irónicos comentarios sobre las actuaciones del equipo comandado por Lionel Messi.

    Medios argentinos como TyC criticaron la actitud del goleador. “No es extraño su comportamiento. La Selección Argentina le ganó 1-0 a Brasil la final de la Copa América 2021 (partido en el que jugó los 90 minutos), tiempo después le rompió el récord en el Maracaná por las Eliminatorias con otro triunfo 1-0 y, como frutilla del postre, lo bailó y aplastó 4-1 en el último clásico en el Monumental”, escribieron.

    Más sobre:Mundial 2026RicharlisonArgentinaEspañaBrasil

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