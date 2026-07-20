Más del 70% de las recomendaciones del CFA ha incidido en las políticas fiscales de los gobiernos desde su creación

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó este lunes un informe sobre la incidencia de sus recomendaciones en las políticas fiscales del país. El objetivo de este reporte es dar cuenta, de manera sistemática, acerca del estado de las recomendaciones formuladas y de su grado de influencia, entendido este como la acogida total o parcial por parte de las autoridades correspondientes en cada momento del tiempo, considerando además su nivel de relevancia y complejidad.

Para el análisis, cada recomendación se clasificó en una de las siguientes categorías: acogida, parcialmente acogida, en evaluación pendiente o no acogida. Además, el CFA precisó que utilizó la categoría “evaluación pendiente” cuando, por razones técnicas, la recomendación no ha sido aún implementada por la autoridad fiscal, o está en proceso, y por tanto, no corresponde clasificarla en alguna de las categorías anteriores.

De esta manera, de las propuestas evaluables, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) identificó 214 recomendaciones. De este universo, 157, que equivalen al 73,4%, registran algún grado de acogida por parte de la autoridad fiscal, ya sea total (36%) o parcial (37,4%); mientras que 26,6% corresponde a recomendaciones no acogidas. Hay también 72 que están en la categoría “evaluación pendiente”.

Al respecto, el Consejo concluyó que “si bien los resultados muestran una elevada incidencia de las recomendaciones del CFA en términos agregados, con un 73,4% de ellas acogidas total o parcialmente, este desempeño se explica en una proporción significativa por recomendaciones de relevancia media, mientras que las de relevancia alta presentan una menor participación relativa en dichos niveles de acogida”.

En el análisis del CFA se agregó que “este elemento resulta particularmente relevante al considerar el actual contexto fiscal, en el cual los desafíos de las finanzas públicas requieren avances efectivos”.

En este sentido, sin perjuicio de la valoración positiva del grado de acogida global, “estos antecedentes sugieren la conveniencia de continuar fortaleciendo los mecanismos que permitan una implementación más plena y oportuna de las recomendaciones de mayor relevancia”, dijo la presidenta del CFA, Paula Benavides.

Consejo Fiscal Autónomo expone en Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Además, el Consejo relevó una selección de hitos destacados de sus recomendaciones, con el propósito de ilustrar, mediante casos concretos, tanto aquellas que han sido acogidas por el Ministerio de Hacienda, como aquellas que no.

En ese detalle se indicó que “sobresale la dictación de la ley Nº21.683, que incorporó la regla fiscal dual, cláusulas de escape y mecanismos de convergencia; metas anuales de Balance Estructural; la reversión de gastos transitorios asociados a la pandemia; medidas vinculadas a la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la reforma previsional; avances, aunque todavía parciales, en la corrección contable del Crédito con Aval del Estado (CAE), en la incorporación de los efectos cíclicos de los ingresos del litio y en transparencia de proyecciones fiscales”.

No obstante, el CFA señaló que persisten desafíos pendientes en materias como la recomposición de los activos del Tesoro Público, en particular del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES); una mayor desagregación de las transacciones en activos financieros; la materialización de una senda de consolidación fiscal, y la implementación de un monitoreo sistemático de la evasión y elusión tributaria.