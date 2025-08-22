SUSCRÍBETE
El Deportivo

La explicación de Nicolás Córdova para su nómina del cierre de las Eliminatorias: “Uno nota quién tiene ganas de estar”

El entrenador se refirió a los nombres que llamó para la parte final de las clasificatorias, pensando en proyectar un equipo para el próximo proceso.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La explicación de Nicolás Córdova para su nómina del cierre de las Eliminatorias: “Uno nota quién tiene ganas de estar”. Pablo Vásquez R.

Nicolás Córdova proyecta a la Roja. El DT entregó a los nombres que estarán en el cierre de las Eliminatorias. Lo hizo mirando hacia el futuro, ya que el elenco nacional no tiene chances de estar en el próximo Mundial. “Cuando tuvimos la reunión con Felipe Correa para ordenar las cosas de la Selección llegamos al consenso de que el próximo evento oficial es en 2027 y es importante trabajar desde ya en el plantel que va a competir en ese momento. Para eso hay que mirar el presente, pero con un ojo en ese año. Es importante que los partidos que estén entre medio se de la posibilidad a los jugadores que van a estar ahí y en las clasificatorias 2030, que es donde nos interesa proyectar”, explicó el estratega.

El entrenador, de paso, abordó su futuro, sin saber que rol tendrá. “Siempre estamos expuestos a evaluación. Obviamente lo que va a pasar en estos dos partidos no será la excepción. También en el Mundial Sub 20 y Sub 17, porque estamos insertos en el mismo proceso. Yo estoy tranquilo, feliz de dar mi contribución al fútbol chileno desde el lugar que me toque. La vida del entrenador sabemos cuál es. Mi objetivo es hacerlo lo mejor posible en estos partidos y preparar lo mejor posible en lo que queda para el Mundial. Y sobre todo poder entregarle a la Selección mayor jugadores jóvenes que puedan competir a ese nivel. Lo que pase después conmigo es absolutamente irrelevante”, comentó.

Paso complejo

El también jefe de selecciones juveniles se refirió a que es segunda vez que asume en un interinato en la misma clasificatoria. “No es lo idea. La otra vez fue más traumático, porque fue un día para otro. En esta ocasión ha sido más planificado. Ha coincido con la preparación de un Mundial Sub 20, pero tenemos un buen equipo de trabajo, que está súper acoplado. Sabemos que no es lo ideal, pero en estas situaciones, muchas veces por contexto, no necesitaban traer alguien ahora y esta oportunidad que se está generando es para que la federación tome una decisión en frío y llegue alguien que nos lleve al Mundial”, dijo.

Pese a que no sabe si seguirá en la Roja adulta, Córdova entregó algunas claves del barrido que hizo para armar la convocatoria. “En el análisis que hicimos hay una mezcla de jugadores que tiene la edad suficiente para estar en el proceso y otros que pueden ser parte en el presente y el futuro. En las selecciones juveniles el trabajo nuestro es proyectar jugadores a la mayor. Si tu ves los dos últimos Mundiales Sub 20 que clasificamos, fueron las últimas ventas importantes”, dijo.

Sobre los nombres, el DT se refirió a los arqueros. “Vicente Reyes y Thomas Gillier tienen muchísima proyección y tienen que estar entrenando constantemente en la Selección. Lawrence Vigouroux fue titular en toda la temporada pasada. Tiene todos los pergaminos para estar en la Selección. Está en una de las diez mejores ligas del mundo”

“Ben Brereton es un jugador que está en Inglaterra. No tenemos a tanto a ese nivel. Cuando hablé con él estaba contento e ilusionado. Le gusta mucho venir. Uno nota quién realmente tiene ganas de estar. En una situación como la que estamos, donde los partidos son complejos y el puntaje pasa a segundo plano, hay que estar seguro de quienes llamas. Los partidos no son tan atractivos, pero el mensaje fue claro, vamos a hacer una nómina para potenciar las próximas Eliminatorias”, complementó.

Finalmente, entregó algunas claves de lo que buscará imprimir en la Selección. “Es una nómina joven, sabemos que en tres días de entrenamientos no hay mucho que hacer, pero buscamos dar una cara importante en cuando a actitud”, dijo.

