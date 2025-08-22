SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Aló, Conmebol: Pablo Milad llama a Alejandro Domínguez para defender a la U frente a las acusaciones de Independiente

El presidente de la ANFP se comunicó con el jefe del fútbol sudamericano para criticar el plan de seguridad del equipo de Avellaneda.

Por 
Matías Parker
 
Pablo Retamal V.
Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Lo ocurrido en el estadio Libertadores de América durante el duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile será algo que quedará marcado en la memoria del fútbol.

Tras una serie de graves incidentes, el partido debió ser cancelado por parte de la Conmebol, por lo que será el organismo el encargado de determinar qué equipo avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, señalaron a través de un comunicado.

“Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones”, advirtieron.

“Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol”, concluyeron.

Ante esto, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se contactó con el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol para defender a la U de las acusaciones que lanzaron desde la directiva de Independiente, apuntando a los hinchas azules como los principales responsables, cuando aún las miradas se encontraban puestas en los heridos.

Según pudo averiguar El Deportivo, el curicano estuvo en contactó durante la mañana de este jueves con Alejandro Domínguez. Le insistió en que más allá de los desórdenes que provocaron los hinchas estudiantiles, los responsables de la seguridad del espectáculos son los dirigentes de Independiente. Y que esto, según las imágenes y los primeros descargos de la sede del fútbol sudamericano, no se cumplieron.

La acusación del presidente de Independiente

Aún en medio del caos, Néstor Grindetti, presidente de Independiente se refirió al cruce que sostuvieron ambas barras en el estadio, exculpando a su institución de cualquier responsabilidad.

“Esto debía ser una fiesta y lo que vimos fue un comportamiento repudiable de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños, tomaban los artefactos y los tiraban por la tribuna. Una cosa de una violencia inusitada que nunca lo vi y que no se justificaba, porque el partido no daba para eso. El público de Independiente no se merece una cosa así”, comenzó diciendo en entrevista con TyC Sports.

Ya estuvimos hablando con la gente de Conmebol, defendiendo los intereses de Independiente, porque justamente Independiente no tiene nada que ver. Acá está claro que el comienzo del problema es con un solo público. De hecho, hay 90 detenidos, que son simpatizantes de la U. Hay un claro responsable, es evidente y vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente. Y si hay que viajar a Paraguay, viajaremos. Acá corresponde una sanción al club chileno y la liberación de responsabilidad de Independiente”, advirtió.

“Más allá de las charlas que estamos teniendo con Conmebol, lo que tenemos que esperar es un informe de Conmebol y sobre ese informe vamos a defender los intereses de Independiente. Por lo que se ve, lo que está filmado, las fotos que hay y lo que vio todo el mundo, y yo diría -si se ponen una mano en el corazón- hasta las autoridades de Universidad de Chile, hay un claro responsable acá que es el simpatizante de Universidad de Chile”, expuso.

Lee también:

Más sobre:FútbolUniversidad de ChileLa UPablo MiladANFPConmebolIndependienteCopa Sudamericana

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La economía de Alemania decepciona en el segundo trimestre

Nieve en sectores precordilleranos, clases suspendidas y bajas temperaturas: el paso del sistema frontal en la RM

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

De las acusaciones cruzadas al anuncio de querellas: qué dijeron las autoridades argentinas tras los incidentes en Avellaneda

Funcionario de la Armada fallece en el Molo de Abrigo de Valparaíso

El Gobierno de Ucrania presenta una ley para encarcelar a los hombres en edad militar que huyan del país

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

5.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

Servicios

Temblor hoy, viernes 22 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 22 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Nieve en sectores precordilleranos, clases suspendidas y bajas temperaturas: el paso del sistema frontal en la RM
Chile

Nieve en sectores precordilleranos, clases suspendidas y bajas temperaturas: el paso del sistema frontal en la RM

De las acusaciones cruzadas al anuncio de querellas: qué dijeron las autoridades argentinas tras los incidentes en Avellaneda

Funcionario de la Armada fallece en el Molo de Abrigo de Valparaíso

La economía de Alemania decepciona en el segundo trimestre
Negocios

La economía de Alemania decepciona en el segundo trimestre

Precios de departamentos usados suben en el primer semestre luego de cuatro años a la baja en la RM

Los 10 proyectos clave que asume la nueva dupla económica del gobierno tras la renuncia de Marcel

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México
Tendencias

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

Quién es Marius Borg Høiby, hijo de una princesa en Noruega acusado de cuatro delitos de violación

¿Por qué Gustavo Costas sacó a Gabriel Arias? Las razones del polémico cambio ante Peñarol que molestó al arquero
El Deportivo

¿Por qué Gustavo Costas sacó a Gabriel Arias? Las razones del polémico cambio ante Peñarol que molestó al arquero

La dura crítica de David Pizarro a Argentina y al presidente de Independiente: “Vergüenza mundial”

Evasión de impuestos, buscado por Interpol y carrera política: Quién es Néstor Grindetti, el presidente de Independiente

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

El Gobierno de Ucrania presenta una ley para encarcelar a los hombres en edad militar que huyan del país
Mundo

El Gobierno de Ucrania presenta una ley para encarcelar a los hombres en edad militar que huyan del país

La ONU declara oficialmente la hambruna en la ciudad de Gaza y alrededores

Israel amenaza con “destruir” la ciudad de Gaza si Hamás no acepta sus “condiciones” para un acuerdo

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos