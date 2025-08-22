Aló, Conmebol: Pablo Milad llama a Alejandro Domínguez para defender a la U frente a las acusaciones de Independiente

Lo ocurrido en el estadio Libertadores de América durante el duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile será algo que quedará marcado en la memoria del fútbol.

Tras una serie de graves incidentes, el partido debió ser cancelado por parte de la Conmebol, por lo que será el organismo el encargado de determinar qué equipo avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, señalaron a través de un comunicado.

“Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones”, advirtieron.

“Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol”, concluyeron.

Ante esto, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se contactó con el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol para defender a la U de las acusaciones que lanzaron desde la directiva de Independiente, apuntando a los hinchas azules como los principales responsables, cuando aún las miradas se encontraban puestas en los heridos.

Según pudo averiguar El Deportivo, el curicano estuvo en contactó durante la mañana de este jueves con Alejandro Domínguez. Le insistió en que más allá de los desórdenes que provocaron los hinchas estudiantiles, los responsables de la seguridad del espectáculos son los dirigentes de Independiente. Y que esto, según las imágenes y los primeros descargos de la sede del fútbol sudamericano, no se cumplieron.

La acusación del presidente de Independiente

Aún en medio del caos, Néstor Grindetti, presidente de Independiente se refirió al cruce que sostuvieron ambas barras en el estadio, exculpando a su institución de cualquier responsabilidad.

“Esto debía ser una fiesta y lo que vimos fue un comportamiento repudiable de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños, tomaban los artefactos y los tiraban por la tribuna. Una cosa de una violencia inusitada que nunca lo vi y que no se justificaba, porque el partido no daba para eso. El público de Independiente no se merece una cosa así”, comenzó diciendo en entrevista con TyC Sports.

“Ya estuvimos hablando con la gente de Conmebol, defendiendo los intereses de Independiente, porque justamente Independiente no tiene nada que ver. Acá está claro que el comienzo del problema es con un solo público. De hecho, hay 90 detenidos, que son simpatizantes de la U. Hay un claro responsable, es evidente y vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente. Y si hay que viajar a Paraguay, viajaremos. Acá corresponde una sanción al club chileno y la liberación de responsabilidad de Independiente”, advirtió.

“Más allá de las charlas que estamos teniendo con Conmebol, lo que tenemos que esperar es un informe de Conmebol y sobre ese informe vamos a defender los intereses de Independiente. Por lo que se ve, lo que está filmado, las fotos que hay y lo que vio todo el mundo, y yo diría -si se ponen una mano en el corazón- hasta las autoridades de Universidad de Chile, hay un claro responsable acá que es el simpatizante de Universidad de Chile”, expuso.