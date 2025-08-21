SUSCRÍBETE
El Deportivo

Presidente de la FIFA le golpea la mesa a la Conmebol: “Esperamos sanciones ejemplificadoras”

Gianni Infantino reaccionó a las imágenes de horror que golpean al fútbol desarrolladas durante el encuentro entre Independiente y la U por la Copa Sudamericana.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Presidente de la FIFA le golpea la mesa a la Conmebol. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

La violencia ha vuelto a sacudir al fútbol. Este miércoles el duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana tuvo que cancelarse debido a los horrorosos actos desarrollados en el estadio Libertadores de América.

Ante esto, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino, compartió su rechazo a través de un comunicado en sus redes sociales.

Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires”, expuso de entrada el dirigente.

“La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, añadió.

Desde la FIFA nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, cerró.

Las muestras de rechazo también han venido desde otros sectores, entre ellos la Conmebol y la ANFP.

El impacto en la prensa europea

Ante las fuertes imágenes, la prensa de Europa tuvo diversas reacciones. “Masacre en Argentina: batalla campal que obliga a cancelar el partido con heridos graves”, tituló el medio español Sport.

“La violencia fue la protagonista en las gradas del Estadio Libertadores de América, que vivió, entre otras cosas, ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad de Chile y de Independiente. Los incidentes dejaron al menos 10 heridos graves, cerca de 90 detenidos y la suspensión del partido de la Copa Sudamericana”, añadieron en el cuerpo de la nota.

Las imágenes de la masacre son reveladoras; aficionados utilizando barras para golpear en la cabeza a otros, algunos cayendo de las gradas después de ser empujados por hinchas del equipo rival, peleas multitudinarias y heridos en el suelo... una nueva noche negra para el fútbol que invita a la reflexión”, complementaron.

A su vez, Marca reflejó que “el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana fue suspendido tras desatarse una batalla campal en las gradas del estadio Libertadores de América. El incidente ha dejado al menos diez heridos de gravedad, uno en estado crítico, y cerca de 90 detenidos, la mayoría aficionados chilenos”.

Mundo Deportivo, en tanto, señaló que “los incidentes comenzaron sobre el final de la primera etapa, cuando fanáticos del equipo visitante situados en la tribuna Bochini Alta comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del Rojo”.

“Tras varios minutos de inacción policial, se decidió que los simpatizantes visitantes abandonaran su tribuna pero, con todavía cerca de 30 en la misma, ingresaron los hinchas locales y se generó una brutal gresca que culminó con algunos aficionados chilenos saltando desde decenas de metros de altura para huir”, sumaron.

FútbolFIFAGianni InfantinoConmebolCopa SudamericanaUniversidad de ChileLa UIndependiente

