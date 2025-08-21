SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Masacre en Avellaneda”: En Europa reaccionan a los graves hechos de violencia del partido entre Independiente y la U

La prensa internacional refleja la horrorosa jornada registrada en Argentina en medio del duelo por la Copa Sudamericana.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
La prensa europea reacciona a los horrorosos hechos de violencia registrados en el duelo entre Independiente y la U. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Los brutales hechos que ocurrieron en el estadio Libertadores de América durante el duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile traspasaron las fronteras. En Europa la prensa dio cuenta de lo ocurrido en el recinto mientras se disputaba el encuentro de revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Masacre en Argentina: batalla campal que obliga a cancelar el partido con heridos graves”, tituló el medio español Sport.

“La violencia fue la protagonista en las gradas del Estadio Libertadores de América, que vivió, entre otras cosas, ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad de Chile y de Independiente. Los incidentes dejaron al menos 10 heridos graves, cerca de 90 detenidos y la suspensión del partido de la Copa Sudamericana”, añadieron en el cuerpo de la nota.

Las imágenes de la masacre son reveladoras; aficionados utilizando barras para golpear en la cabeza a otros, algunos cayendo de las gradas después de ser empujados por hinchas del equipo rival, peleas multitudinarias y heridos en el suelo... una nueva noche negra para el fútbol que invita a la reflexión”, complementaron.

A su vez, Marca reflejó que “el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana fue suspendido tras desatarse una batalla campal en las gradas del estadio Libertadores de América. El incidente ha dejado al menos diez heridos de gravedad, uno en estado crítico, y cerca de 90 detenidos, la mayoría aficionados chilenos”.

Mundo Deportivo, en tanto, señaló que “los incidentes comenzaron sobre el final de la primera etapa, cuando fanáticos del equipo visitante situados en la tribuna Bochini Alta comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del Rojo”.

“Tras varios minutos de inacción policial, se decidió que los simpatizantes visitantes abandonaran su tribuna pero, con todavía cerca de 30 en la misma, ingresaron los hinchas locales y se generó una brutal gresca que culminó con algunos aficionados chilenos saltando desde decenas de metros de altura para huir”, sumaron.

En Francia, L’Équipe informó: “Muchos heridos y más de 300 detenidos: partido Independiente-Universidad de Chile interrumpido tras enfrentamientos entre hinchas”.

“Los jugadores abandonaron el campo con el marcador 1-1 (1-2 en el global), debido a la falta de garantías de seguridad del club local y de las autoridades, según la Conmebol”, añadieron.

En Inglaterra, a su vez, Daily Mail expuso que se registraron “violentos enfrentamientos entre aficionados obligaron a posponer un partido de la Copa Sudamericana en Buenos Aires, en el que hubo 300 detenidos y 10 heridos graves”.

Agregaron que “la violencia se intensificó cuando los hinchas de Independiente ingresaron a la sección visitante durante el segundo tiempo, con imágenes que los muestran atacando a los hinchas chilenos que quedaban en la tribuna”.

Los aficionados fueron desnudados y golpeados, mientras que las imágenes mostraron a otro aficionado visitante cayendo de las gradas después de aparentemente haber sido empujado por un aficionado local que llevaba una barra de metal”, complementaron.

Lee también:

Más sobre:FútbolCopa SudamericanaIndependienteUniversidad de ChileLa UConmebol

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Mulet apunta a una “represalia” de Boric por la salida de Valenzuela: “Me parece que no corresponde”

Ministro Muñoz por Línea 9 del Metro: “Estamos bien contentos con lo que esto significa para comunas que se han sentido históricamente postergadas”

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

La UE cierra el acuerdo formal con EE.UU. para un arancel general del 15%

Cómo son los buques destructores que EEUU ordenó desplegar cerca de las costas de Venezuela

Lo más leído

1.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

2.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

3.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

4.
Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

5.
Personal del consulado chileno en Argentina se despliega en estadio de Independiente tras graves incidentes

Personal del consulado chileno en Argentina se despliega en estadio de Independiente tras graves incidentes

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

Qué es el fentanilo, la droga que se contaminó con bacterias y mató a casi cien personas en Argentina

Qué es el fentanilo, la droga que se contaminó con bacterias y mató a casi cien personas en Argentina

Servicios

Temblor hoy, jueves 21 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 21 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina
Chile

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Mulet apunta a una “represalia” de Boric por la salida de Valenzuela: “Me parece que no corresponde”

Ministro Muñoz por Línea 9 del Metro: “Estamos bien contentos con lo que esto significa para comunas que se han sentido históricamente postergadas”

La UE cierra el acuerdo formal con EE.UU. para un arancel general del 15%
Negocios

La UE cierra el acuerdo formal con EE.UU. para un arancel general del 15%

CEO de Walmart Chile: “Vemos con mucha confianza lo que espera Chile en el futuro”

Asesor económico de Kast compromete austeridad fiscal “estricta” y no hacer cambios a leyes laborales vigentes

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales
Tendencias

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Cómo son los buques destructores que EEUU ordenó desplegar cerca de las costas de Venezuela

Qué es cadmio, la sustancia con la que podrían estar contaminadas las paltas peruanas importadas

La U comparte el listado de hinchas heridos y detenidos tras el caos en Avellaneda
El Deportivo

La U comparte el listado de hinchas heridos y detenidos tras el caos en Avellaneda

“Masacre en Avellaneda”: En Europa reaccionan a los graves hechos de violencia del partido entre Independiente y la U

El deseo cumplido de Arturo Vidal: el día en que el Rey bendijo a Hugo González

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025
Finde

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

La trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski: el regreso de un neoclásico
Cultura y entretención

La trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski: el regreso de un neoclásico

Chayanne en el Movistar Arena, poner el alma en el ruedo

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano

Guterres pide un alto el fuego “inmediato” en Gaza y alerta de más “muerte” por la nueva operación de Israel
Mundo

Guterres pide un alto el fuego “inmediato” en Gaza y alerta de más “muerte” por la nueva operación de Israel

Zelenski espera obtener “garantías de seguridad” una semana antes de una posible reunión con Putin

Kim Jong Un alaba los actos “heroicos” de las tropas norcoreanas desplegadas en Rusia

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro