“Masacre en Avellaneda”: En Europa reaccionan a los graves hechos de violencia del partido entre Independiente y la U

La prensa europea reacciona a los horrorosos hechos de violencia registrados en el duelo entre Independiente y la U.

Los brutales hechos que ocurrieron en el estadio Libertadores de América durante el duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile traspasaron las fronteras. En Europa la prensa dio cuenta de lo ocurrido en el recinto mientras se disputaba el encuentro de revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Masacre en Argentina: batalla campal que obliga a cancelar el partido con heridos graves”, tituló el medio español Sport.

“La violencia fue la protagonista en las gradas del Estadio Libertadores de América, que vivió, entre otras cosas, ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad de Chile y de Independiente. Los incidentes dejaron al menos 10 heridos graves, cerca de 90 detenidos y la suspensión del partido de la Copa Sudamericana”, añadieron en el cuerpo de la nota.

“Las imágenes de la masacre son reveladoras; aficionados utilizando barras para golpear en la cabeza a otros, algunos cayendo de las gradas después de ser empujados por hinchas del equipo rival, peleas multitudinarias y heridos en el suelo... una nueva noche negra para el fútbol que invita a la reflexión”, complementaron.

A su vez, Marca reflejó que “el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana fue suspendido tras desatarse una batalla campal en las gradas del estadio Libertadores de América. El incidente ha dejado al menos diez heridos de gravedad, uno en estado crítico, y cerca de 90 detenidos, la mayoría aficionados chilenos”.

Mundo Deportivo, en tanto, señaló que “los incidentes comenzaron sobre el final de la primera etapa, cuando fanáticos del equipo visitante situados en la tribuna Bochini Alta comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del Rojo”.

“Tras varios minutos de inacción policial, se decidió que los simpatizantes visitantes abandonaran su tribuna pero, con todavía cerca de 30 en la misma, ingresaron los hinchas locales y se generó una brutal gresca que culminó con algunos aficionados chilenos saltando desde decenas de metros de altura para huir”, sumaron.

En Francia, L’Équipe informó: “Muchos heridos y más de 300 detenidos: partido Independiente-Universidad de Chile interrumpido tras enfrentamientos entre hinchas”.

“Los jugadores abandonaron el campo con el marcador 1-1 (1-2 en el global), debido a la falta de garantías de seguridad del club local y de las autoridades, según la Conmebol”, añadieron.

En Inglaterra, a su vez, Daily Mail expuso que se registraron “violentos enfrentamientos entre aficionados obligaron a posponer un partido de la Copa Sudamericana en Buenos Aires, en el que hubo 300 detenidos y 10 heridos graves”.

Agregaron que “la violencia se intensificó cuando los hinchas de Independiente ingresaron a la sección visitante durante el segundo tiempo, con imágenes que los muestran atacando a los hinchas chilenos que quedaban en la tribuna”.

“Los aficionados fueron desnudados y golpeados, mientras que las imágenes mostraron a otro aficionado visitante cayendo de las gradas después de aparentemente haber sido empujado por un aficionado local que llevaba una barra de metal”, complementaron.