El Deportivo

Embajador en Argentina relata la noche de terror en Avellaneda: “Hay al menos un chileno grave”

José Antonio Viera-Gallo dio detalles sobre la situación de los hinchas chilenos que se vieron involucrados en el partido entre Independiente y la U. “La persona está ingresada en un hospital, una persona de treinta y tantos años”, explicó el diplomático.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Autoridades chilenas monitorean la condición de los hinchas de la U. FOTO: Photosport FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Horas de desconcierto para los hinchas chilenos en Avellaneda. Desórdenes en los que se vieron involucrados en medio del partido entre Independiente y Universidad de Chile. Fanáticos que están siendo monitoreados por las autoridades nacionales al otro lado de Los Andes.

“La información que recabamos a través de la Cónsul General Andrea Concha y a través del coronel de Carabineros, el agregado de la Embajada, Claudio Donoso, quienes está en el estadio. Estuvieron preocupados, incluso de antes, para que existiera seguridad”, explicó el embajador José Antonio Viera-Gallo en radio Cooperativa.

Asimismo, agregó que “los incidentes son graves, hay heridos de ambas partes, algunos con arma blanca. Hay al menos un chileno que está herido grave, ingresado en un hospital, una persona de treinta y tantos años. Además de todos los desórdenes que usted se pueda imaginar”.

El diplomático, además, detalló cuál es la situación del plantel de Universidad de Chile: “los jugadores están en el camarín con el coronel de Carabineros y la Cónsul. Tendrán que quedarse hasta que se calmen los hechos y encontrar una forma para devolverse cuando corresponda”.

Sobre las personas que están retenidas por las autoridades policiales, Viera-Gallo, aseveró que “estos detenidos tendrán la asistencia que sea necesaria de parte del consulado. Después, seguramente, saldrán en libertad, eso al margen de que alguno tenga imputación de un delito, más que desórdenes propios de los partidos”.

