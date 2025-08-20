En vivo: la U visita a Independiente por un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana
El conjunto azul se impuso en la ida por la cuenta mínima, por lo que con un empate, clasifica. Sigue aquí el relato del partido.
Minuto a minuto
Independiente 1-1 U. de Chile
El empate de Independiente.
El gol. Mala salida de la U y una contra letal, es terminada con un buen disparo de Montiel. Empata el local.
27′. Goooooooooooooooooooool de Independiente.
25′. Presiona Independiente. Pero la defensa de la U ha respondido de manera perfecta.
18′. Remate de la U. Le queda a Di Yorio. Le pega. Fuera.
La revisión del VAR en el gol de la U.
El gol de la U.
Gooooooooooooooooool de la U. El VAR tira las líneas y Di Yorio estaba en buena posición, por lo que vale el tanto de Assadi.
VAR. Di Yorio no parece adelantado. Revisan la jugada.
11′. Gooooo... No, no, no. Assadi anotaba para la U. Pero cobran posición de adelanto de Di Yorio.
9′. Se salva la U. Cabral engancha, encara y le pega. Un rebote y esa pelota se metía. Castellón gigante.
6′. La U resiste bien la presión. Y se anima a buscar. Por ahora, partido parejo.
2′. Primer remate de la U. Un rebote le queda a Sepúlveda. le pega. Desviado.
Comenzó el partido. La U ya busca su paso a cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Los 11 de la U.
La formación de Independiente.
Los equipos salen a la cancha. La barra de Independiente canta a todo pulmón.
Hoy la U estrenará su tercera camiseta.
Los trabajos previos de la U en el estadio argentino.
La U ganó 1-0 en la ida jugada en el Estadio Nacional. Hoy visita a Independiente. ¿Cómo forma y cómo clasifica? Pincha aquí.
Hoy llevamos a sus pantallas el segundo duelo entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.
Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
