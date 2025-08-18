Dónde y a qué hora ver a Independiente vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana
Los azules buscarán el paso a los cuartos de final del torneo contra los Rojos. En la ida se impusieron los chilenos por 1-0.
Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda se juegan el paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Los universitarios tienen una mínima ventaja después de superar a los Rojos por 1-0 en la ida disputada en el Estadio Nacional.
A qué hora es el partido de Independiente vs. U. de Chile
El partido de Independiente vs. U. de Chile es este miércoles 20 de agosto, a las 20.30 horas.
Dónde ver a River Independiente vs. U. de Chile
El partido de Independiente vs. U. de Chile se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
