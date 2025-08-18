Dónde y a qué hora ver a Independiente vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana

Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda se juegan el paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los universitarios tienen una mínima ventaja después de superar a los Rojos por 1-0 en la ida disputada en el Estadio Nacional.

A qué hora es el partido de Independiente vs. U. de Chile

El partido de Independiente vs. U. de Chile es este miércoles 20 de agosto, a las 20.30 horas.

Dónde ver a River Independiente vs. U. de Chile

El partido de Independiente vs. U. de Chile se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.