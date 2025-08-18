La U presenta su tercera camiseta inspirada en el modelo usado entre 2012 y 2014

Universidad de Chile ha presentado su tercera camiseta para la temporada 2025. Con un diseño que evoca el modelo alternativo usado entre 2012 y 2014, esta indumentaria revive una estética que rápidamente se ganó un lugar en el corazón de los hinchas. Con este modelo el club consiguió levantar un torneo nacional (Apertura 2012) y una Copa Chile (2012-13), por lo que su color y estilo, distintos a lo habitual, se transformaron en un símbolo de identidad para toda una generación de fanáticos, que aún hoy asocian esa indumentaria con una etapa de orgullo y pertenencia.

Así, por segunda vez en su historia, los universitarios vestirán en el terreno de juego una camiseta en tonalidad amarillo fluor, acompañada de las tradicionales franjas azules a los costados, sumado a los shorts y calcetines de la misma tonalidad.

Más que una propuesta estética, esta versión remite directamente a una etapa imborrable para la hinchada azul: aquellos años en que el equipo obtuvo valiosos logros deportivos y consagró su eterna identificación con su gente, consolidando su carácter competitivo a nivel nacional e internacional. Durante ese periodo, varios jugadores se transformaron en ídolos y dejaron una huella profunda en los fanáticos, reforzando una identidad que aún resuena entre los seguidores del club.

En cuanto a sus características, la nueva indumentaria cuenta con la tecnología AEROREADY, lo que garantiza una comodidad excepcional, al mantener la frescura en cada movimiento, permitiendo el máximo rendimiento tanto dentro de la cancha como en el día a día, y que también está presente en los modelos local y de visita de este año deportivo.

Durante el segundo semestre, la marca alemana continuará sorprendiendo a los hinchas azules con nuevas novedades, colaboraciones y experiencias en los desafíos venideros.

La tercera camiseta 2025 ya se encuentra disponible en las tiendas oficiales de adidas, en su aplicación y en los principales puntos de venta del país.