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    “Nada funcionó”: en Ecuador lamentan que la propuesta de Sebastián Beccacece no diera resultados contra Costa de Marfil

    La selección sudamericana tuvo un amargo estreno en el Mundial de Norteamérica 2026 tras caer por la cuenta mínima en el debut copero.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Xinhua News Agency / Cao Can.

    La selección de Ecuador al mando de Sebastián Beccacece tuvo un amargo estreno en el Mundial de Norteamérica 2026. A pesar de haber tenido jugadas claras de gol, el Tri no pudo aprovecharlas y para peor terminó recibiendo un gol en el minuto 90 que le dio la victoria a los africanos.

    Ante esto, la prensa ecuatoriana reflejó la caída y el fracaso de los intentos del DT para quedarse con los puntos.

    Metro Ecuador, por ejemplo, indicó que “la derrota ante Costa de Marfil no solo significó un tropiezo en el debut. También puso fin a una racha que había sido motivo de orgullo para la selección ecuatoriana. La Tricolor llegó a este torneo acumulando 19 partidos invictos, con un balance de 11 empates y ocho victorias, una marca que la ubicaba entre las selecciones más sólidas del momento”.

    Ecuador había construido una identidad basada en la solidez defensiva, el orden táctico y la capacidad para competir contra cualquier rival. Pero frente a Costa de Marfil sufrió más de lo esperado, especialmente en el segundo tiempo, donde los africanos impusieron su potencia física y terminaron inclinando el partido a su favor”, añadieron.

    “Ahora Ecuador está obligado a reaccionar inmediatamente. El siguiente desafío será Curazao, un rival al que no solo debe derrotar, sino frente al que está obligado a buscar una diferencia importante de goles. Más adelante aparecerá Alemania, que llega fortalecida tras aplastar 7-1 a Curazao y que, en el papel, se perfila como la selección más fuerte del grupo”, advirtieron.

    La Nación, en tanto, comunicó que “la selección de Ecuador inició el Mundial 2026 con una dolorosa derrota 1-0 frente a Costa de Marfil en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, en un partido donde La Tri generó varias ocasiones de peligro, pero careció de efectividad para concretar”.

    El Comercio, a su vez, indicó que Ecuador en el segundo tiempo “perdió protagonismo ofensivo, pero mantuvo la solidez defensiva que ha caracterizado al equipo durante el ciclo de Beccacece”.

    La Hora, en tanto, acusó que las modificaciones que realizó el técnico argentino no fueron suficientes para quedarse con la victoria. “Con los cuatro cambios de Ecuador, Beccacece buscó darle más velocidad y frescura al ataque: Nilson Angulo ingresó por Alan Minda, Jackson Porozo por John Yeboah, Angelo Preciado por Alan Franco y Kevin Rodríguez por Enner Valencia”.

    Sin embargo, nada funcionó para que Ecuador abra el arco. Y cuando parecía que el partido terminaría empatado, Costa de Marfil anotó. Amad Diallo, del Manchester United, puso el único del partido”, concluyeron.

    La autocrítica de Beccacece

    Tras el duelo, el extécnico de Universidad de Chile analizó la caída contra Costa de Marfil. “No sentí en ningún momento que ellos merecieran ganar el partido, pero el fútbol no va de merecimientos, sino de concretar, y ellos concretaron la que tuvieron”, señaló.

    Cuando uno es tan superior y no concreta obviamente deja cierta posibilidad en la que el rival siente que ha sido muy inferior y que está con vida. También hay que recalcar que el ingreso de los futbolistas que ellos tienen ha marcado una diferencia, sobre todo con el ingreso de Diallo”, apuntó.

    Ahora, Ecuador debe prepararse para su segundo encuentro contra Curazao. Este partido está programado para el sábado 20 de junio a partir de las 20.00 horas de Chile.

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    Más sobre:FútbolMundial 2026EcuadorSebastián BeccaceceCosta de Marfil

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