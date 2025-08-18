SUSCRÍBETE
El Deportivo

Los candidatos que luchan por sustituir al despedido Manuel Suárez en Deportes Concepción

El técnico fue apartado de la escuadra después de la última derrota contra Deportes Copiapó en la Liga de Ascenso.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Deportes Concepción busca al reemplazante del despedido Manuel Suárez. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Deportes Concepción ha comenzado la búsqueda de un nuevo técnico para reemplazar a Manuel Suárez. El ahora extécnico de los lilas fue despedido después de a última derrota contra Deportes Copiapó por 2-1 en el norte del país.

De esta manera cerró un ciclo en el que dejó al León de Collao en el octavo lugar, última ubicación que entrega un cupo a la liguilla por el segundo ascenso, con 29 puntos conseguidos con ocho victorias, cinco empates y ocho caídas.

Ahora, la dirigencia del club se encuentra en pleno proceso para encontrar un reemplazante. Ante la emergencia, Patricio Almendra tomará el rol de entrenador interino de la institución hasta dar con un adiestrador que asuma el desafío de devolver a Deportes Concepción a la máxima categoría del fútbol chileno.

Así, el director deportivo Aiderson Abreu se reunirá con tres técnicos que asoman como los principales candidatos para tomar la posta. Estos son Dalcio Giovagnoli, Francisco Arrué y Damián Muñoz.

Compleja salida

Si bien los números conseguidos por Manuel Suárez en Deportes Concepción no fueron del todo malos, la presión de los hinchas por conseguir la victoria terminó por agotar la paciencia del DT.

Aquello quedó claro después del empate sin goles contra Curicó Unido en el estadio Ester Roa, cuando los albirrojos sufrieron la expulsión de Diego Rojas en el minuto 7 y luego, en los 68′ Ronald de la Fuente también debió irse a los camarines tras ver la segunda tarjeta amarilla.

A pesar de esta ventaja en la cancha, Deportes Concepción no pudo encontrar la manera de romper la defensa tortera.

Aquello desató la furia de la hinchada que acabó colmando la paciencia de Suárez, quien reaccionó haciendo un gesto obsceno al momento de irse a los vestuarios, situación por la que tuvo que ofrecer disculpas.

“Agradecer al club el espacio que me da para enviar este mensaje. Reconocer el inmenso apoyo que tenemos en todos los estadios de Chile”, comenzó señalando en un video publicado en los canales oficiales del club.

“En el último partido, una persona ubicada en la tribuna nos hizo ver su malestar y nos increpó durante casi todo el partido. Entiendo que soy el máximo responsable, por lo tanto, les aseguro que tenía el mismo sentimiento de frustración por no estar logrando el objetivo que todos pretendíamos”, continuó.

Al terminar este partido me dirijo a los camarines y la verdad es que realizo un gesto inapropiado, por lo tanto, a esta persona puntualmente, primero que todo, le pido las más honestas y sinceras disculpas. Después a la gente que estaba alrededor, niños y adultos mayores. También al club, a los futbolistas y la gente que trabaja, porque entiendo que estos no son los valores que Deportes Concepción pretende difundir en la Región del Biobío y el país”, concluyó.

