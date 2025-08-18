Quedó al borde del descenso: Neymar explota en llanto tras sufrir catastrófica goleada con el Santos

Neymar Jr. no la pasa bien en su regreso al Santos. En la fecha 20 del Brasileirao, el delantero paulista fue testigo de cómo el Peixe cayó de manera estrepitosa por 6-0 ante Vasco Da Gama, en el estadio Morumbí (hicieron de local en dicho reducto porque no estaba disponible el de Villa Belmiro).

La goleada caló hondo en el conjunto de Sao Paulo, ya que anunciaron de manera inmediata la destitución del entrenador Cleber Xavier. Por otro lado, cuando el reloj marcaba los 30 minutos del complemento, los aficionados decidieron voltearse y darle la espalda a los jugadores, en señal de total disconformidad por los resultados. Aquello no era para menos, pues significó la mayor paliza sufrida como anfitrión en juegos por el Campeonato Brasileño. Además, nunca en su historia habían perdido por más de cuatro goles un partido en casa.

Con las protestas en las tribunas, la desazón también se trasladó a la cancha. Y es que cuando el pitazo final sonó, el otrora atacante del Barcelona no aguantó el llanto y se desplomó en el suelo. Pese a que sus compañeros trataron de reanimarlo, Ney no pudo evitar las lágrimas. Incluso, Fernando Diniz, DT de Vasco, llegó a consolarlo con un fuerte abrazo, pero tampoco logró frenar su tristeza. Finalmente, se retiró a los vestuarios con evidente pesar.

Neymar, LLORANDO DESCONSOLADO en el Morumbí, después de que Santos pierda ¡0-6! vs Vasco Da Gama.



El abrazo de Fernando Diniz dice todo.



Tremendo momento. 💔🇧🇷 pic.twitter.com/jEqMtU3NWm — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 17, 2025

Neymar sabe que la situación del Peixe es crítica. Con la estrepitosa caída, el equipo paulista quedó en la decimoquinta ubicación con 21 puntos, a solo dos unidades de la zona de descenso. Eso sí, hay que remarcar que Juventude, que está 18° con 15 puntos, tiene dos partidos menos, por lo que puede superarlos en la tabla de posiciones si es gana los pendientes. Lo mismo Vasco, que adeuda un cotejo y posee 19 unidades.

Por otro lado, el delantero cada vez pierde más terreno en una posible convocatoria de Carlo Ancelotti en la Selección de Brasil. Con este rendimiento a la baja, el campeón de la Copa Libertadores 2011 puede quedarse fuera de los compromisos frente a Chile y Bolivia, como así también de la lista final para la Copa del Mundo 2026.