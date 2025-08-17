SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Eduardo Vargas se viste de villano en su regreso al Estadio Nacional y aleja a la U de la lucha por el título

Turboman fue visita ingrata al reducto de Ñuñoa, marcando uno de los goles en el triunfo de Audax Italiano por 3-1 ante los azules. El equipo de Gustavo Álvarez dilapidó la opción de acercarse al líder Coquimbo Unido.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Eduardo Vargas volvió al Estadio Nacional con la camiseta de Audax Italiano y le marcó a la U DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Universidad de Chile dio un nuevo paso en falso en su lucha por el título de la Liga de Primera. Los azules, que tenían la obligación de sumar los tres puntos para no perderle pisada al líder Coquimbo Unido, sufrieron una derrota por 3-1 ante Audax Italiano, que tuvo a Eduardo Vargas como principal verdugo.

Gustavo Álvarez no se guardó nada en la formación titular. El entrenador argentino utilizó un esquema prácticamente estelar, pues jugaron 10 de los 11 que estuvieron presente contra Independiente en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamerica. La única variante fue el ingreso por el carril izquierdo de Matías Sepúlveda, que se recuperó de un microdesgarro, en lugar de Felipe Salomoni.

La U, como es de costumbre, comenzó buscando el protagonismo mediante las asociaciones entre Lucas Assadi y Javier Altamirano. Audax, por su lado, apostaba a los balonazos largos con Vargas como referencia de área. Los primeros minutos estuvieron marcados por la tenencia de balón del local, pero sin aproximaciones que inquietaran realmente a la portería de Tomás Ahumada. En ese lapso, el juego se vio levemente interrumpido por el lanzamiento de bombas de estruendo desde la galería sur del Estadio Nacional, en protesta contra Azul Azul por la prohibición de los elementos de animación.

La pausa sirvió para que los itálicos se asentaran en la cancha. Leonardo Valencia se comenzó a encontrar con Luis Riveros y Turboman en la ofensiva, con Esteban Matus y el joven Martín Jiménez pasando por las bandas. De hecho, mediante esas incursiones, llegaron a complicar a la última línea de los universitarios con tiros cruzados.

Sin embargo, en medio de esa refriega, llegó una de las jugadas más claras para los laicos al 36′. Altamirano, en la entrada del área, tocó de gran manera con el taco para Lucas Di Yorio. El transandino quedó solo, enganchó y se derrumbó tras un cruce de Enzo Ferrario. En primera instancia, el árbitro Piero Maza lo cobró, pero tras revisarlo en el VAR, revirtió su decisión.

Piero Maza revirtió su decisión y anuló el penal a favor de Universidad de Chile DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Viendo las limitaciones que tenía la U para adentrarse en territorio audino, Álvarez decidió mover el esquema y sacó a Franco Calderón, para darle paso a la entrada de Leandro Fernández. Quería tener más presencia.

No obstante, los planes del estratega no salieron bien. La U perdió peso en el fondo y lo pagó caro. Al 60′, un remate que se desvió terminó encontrando en solitario a Jorge Espejo, quien solo tuvo que tocarla hacia atrás para que Riveros marque el 1-0. Pero la pesadilla no terminó ahí. Apenas dos minutos después, Orellana lanzó un disparo cruzado y Eduardo Vargas se anticipó a Nicolás Ramírez estableciendo el 2-0. Aunque Turboman pidió disculpas, nada pudo evitar que cumpliera con el rol de villano en Ñuñoa.

Con la ráfaga de goles en contra, el desconcierto se instaló en las huestes azules. Intentaron con más ganas que con fútbol. Al 78′ estuvieron cerca de descontar, pero Ahumada estuvo notable para ahogar el tanto de Fabián Hormazábal. Con las dudas encima, el conjunto del Chuncho luchó con amor propio para evitar el descalabro en condición de anfitrión: al 85′, Di Yorio marcó de cabeza e instaló la ilusión. Sin embargo, el envión final no alcanzó, ya que Leonardo Valencia castigó desde fuera del área en los minutos de descuentos y sentenció el compromiso.

La U masticó una dura derrota y dilapidó la chance de acercarse al líder Coquimbo Unido. Ahora, los laicos se enfocarán en el duelo de vuelta frente a Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Lee también:

Más sobre:FútbolLiga de PrimeraLa UUniversidad de ChileAudax ItalianoEduardo VargasEstadio NacionalFútbol chileno

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Elecciones presidenciales en Bolivia: Arce aseguró “tránsito democrático” de su mandato

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Fin de semana largo: Carabineros cifra 330 accidentes de tránsito y 10 personas fallecidas

General (r) Yáñez y fuga de asesino de carabinero: “El sistema de seguridad se encuentra absolutamente sobrepasado”

Cariola afirma que Jara “tiene autonomía para desarrollar su liderazgo” sobre el programa de gobierno

Schalper confirma asistencia de Gajardo a subcomisión de crimen organizado tras fuga de reos de cárcel de Valparaíso

Lo más leído

1.
Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”

Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”

2.
Fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén es víctima de encerrona en Pedro Aguirre Cerda

Fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén es víctima de encerrona en Pedro Aguirre Cerda

3.
Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

4.
Capturan en Colombia a Alberto Carlos Mejía, el sicario del “Rey de Meiggs”

Capturan en Colombia a Alberto Carlos Mejía, el sicario del “Rey de Meiggs”

5.
Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Arsenal por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Arsenal por TV y streaming

Fin de semana largo: Carabineros cifra 330 accidentes de tránsito y 10 personas fallecidas
Chile

Fin de semana largo: Carabineros cifra 330 accidentes de tránsito y 10 personas fallecidas

General (r) Yáñez y fuga de asesino de carabinero: “El sistema de seguridad se encuentra absolutamente sobrepasado”

Cariola afirma que Jara “tiene autonomía para desarrollar su liderazgo” sobre el programa de gobierno

La musa de las oficinas top en Chile
Negocios

La musa de las oficinas top en Chile

José Luis Daza y su primer año como autoridad en Argentina

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Trump Burger, el restaurante trumpista creado por un migrante indocumentado
Tendencias

Trump Burger, el restaurante trumpista creado por un migrante indocumentado

Los 6 errores en la cocina que pueden causar intoxicación alimentaria

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas

Eduardo Vargas se viste de villano en su regreso al Estadio Nacional y aleja a la U de la lucha por el título
El Deportivo

Eduardo Vargas se viste de villano en su regreso al Estadio Nacional y aleja a la U de la lucha por el título

La amenaza de la barra de la U en la previa al duelo frente a Audax Italiano

Revive la victoria de Audax Italiano sobre la U en el Estadio Nacional

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman
Cultura y entretención

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Jorge Marchant Lazcano: “Los homosexuales son personajes siempre sometidos a miradas hostiles y humillaciones”

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Elecciones presidenciales en Bolivia: Arce aseguró “tránsito democrático” de su mandato
Mundo

Elecciones presidenciales en Bolivia: Arce aseguró “tránsito democrático” de su mandato

Elección presidencial en Bolivia: reportan explosión en cercanías de local de votación de candidato Andrónico Rodríguez

Tiroteo en restaurante en Brooklyn deja tres muertos y una decena de heridos

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot