Eduardo Vargas se viste de villano en su regreso al Estadio Nacional y aleja a la U de la lucha por el título

Universidad de Chile dio un nuevo paso en falso en su lucha por el título de la Liga de Primera. Los azules, que tenían la obligación de sumar los tres puntos para no perderle pisada al líder Coquimbo Unido, sufrieron una derrota por 3-1 ante Audax Italiano, que tuvo a Eduardo Vargas como principal verdugo.

Gustavo Álvarez no se guardó nada en la formación titular. El entrenador argentino utilizó un esquema prácticamente estelar, pues jugaron 10 de los 11 que estuvieron presente contra Independiente en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamerica. La única variante fue el ingreso por el carril izquierdo de Matías Sepúlveda, que se recuperó de un microdesgarro, en lugar de Felipe Salomoni.

La U, como es de costumbre, comenzó buscando el protagonismo mediante las asociaciones entre Lucas Assadi y Javier Altamirano. Audax, por su lado, apostaba a los balonazos largos con Vargas como referencia de área. Los primeros minutos estuvieron marcados por la tenencia de balón del local, pero sin aproximaciones que inquietaran realmente a la portería de Tomás Ahumada. En ese lapso, el juego se vio levemente interrumpido por el lanzamiento de bombas de estruendo desde la galería sur del Estadio Nacional, en protesta contra Azul Azul por la prohibición de los elementos de animación.

La pausa sirvió para que los itálicos se asentaran en la cancha. Leonardo Valencia se comenzó a encontrar con Luis Riveros y Turboman en la ofensiva, con Esteban Matus y el joven Martín Jiménez pasando por las bandas. De hecho, mediante esas incursiones, llegaron a complicar a la última línea de los universitarios con tiros cruzados.

Sin embargo, en medio de esa refriega, llegó una de las jugadas más claras para los laicos al 36′. Altamirano, en la entrada del área, tocó de gran manera con el taco para Lucas Di Yorio. El transandino quedó solo, enganchó y se derrumbó tras un cruce de Enzo Ferrario. En primera instancia, el árbitro Piero Maza lo cobró, pero tras revisarlo en el VAR, revirtió su decisión.

Piero Maza revirtió su decisión y anuló el penal a favor de Universidad de Chile DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Viendo las limitaciones que tenía la U para adentrarse en territorio audino, Álvarez decidió mover el esquema y sacó a Franco Calderón, para darle paso a la entrada de Leandro Fernández. Quería tener más presencia.

No obstante, los planes del estratega no salieron bien. La U perdió peso en el fondo y lo pagó caro. Al 60′, un remate que se desvió terminó encontrando en solitario a Jorge Espejo, quien solo tuvo que tocarla hacia atrás para que Riveros marque el 1-0. Pero la pesadilla no terminó ahí. Apenas dos minutos después, Orellana lanzó un disparo cruzado y Eduardo Vargas se anticipó a Nicolás Ramírez estableciendo el 2-0. Aunque Turboman pidió disculpas, nada pudo evitar que cumpliera con el rol de villano en Ñuñoa.

Con la ráfaga de goles en contra, el desconcierto se instaló en las huestes azules. Intentaron con más ganas que con fútbol. Al 78′ estuvieron cerca de descontar, pero Ahumada estuvo notable para ahogar el tanto de Fabián Hormazábal. Con las dudas encima, el conjunto del Chuncho luchó con amor propio para evitar el descalabro en condición de anfitrión: al 85′, Di Yorio marcó de cabeza e instaló la ilusión. Sin embargo, el envión final no alcanzó, ya que Leonardo Valencia castigó desde fuera del área en los minutos de descuentos y sentenció el compromiso.

La U masticó una dura derrota y dilapidó la chance de acercarse al líder Coquimbo Unido. Ahora, los laicos se enfocarán en el duelo de vuelta frente a Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.