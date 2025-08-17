La amenaza de la barra de la U en la previa al duelo frente a Audax Italiano

La fanaticada azul deberá pagar un alto costo por ver a la U en Argentina.

La barra de Universidad de Chile Los de Abajo expresó su molestia con el trato que tuvieron por parte de Carabineros para ingresar elementos de animación al Estadio Nacional en la previa del duelo contra Audax Italiano por la Liga de Primera.

Lo hicieron a través de un comunicado en Instagram donde acusaron que “desde hace mucho tiempo, venimos sufriendo una persecución de parte del OS13 de Carabineros”.

“Hoy al momento de ingresar nuestros elementos de animación, nos encontramos con un contingente digno de una guerra, personal del Gope fuertemente armado y una policía que hoy por hoy parece apoderarse de los espectáculos deportivos, quienes constantemente ponen trabas y negativas al ingreso de nuestra fiesta en una campaña por criminalizar el uso de banderas e instrumentos musicales de animación”, expusieron.

“Hoy a Los de Abajo, se les prohibió el ingreso de dichos elementos en la entrada al estadio y esta vez fue la gota que rebalsó el vaso”, consideraron.

“Se acabo cualquier instancia de comunicación, tomaremos otro tipo de acciones más drásticas, no permitiremos que el estado de turno, ni Carabineros, ni el Gope, ni el OS13 digan si podemos alentar o no al amor de nuestras vidas”, añadieron.

“Todo el país y el mundo entero sabe que cuando Los de Abajo se mueven, los de arriba tiemblan. Le pedimos a todos los piños y organizaciones de la hinchada, que no cuelguen sus trapos hoy en la reja. Nuestra fiesta no es delito”, concluyeron.

El emplazamiento de Sichel a la U

A mediados de semana, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, apuntó contra el gobierno y la hinchada de Universidad de Chile por el uso de fuegos artificiales en el duelo contra Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Yo estoy bien cansado con el asunto (...) Yo estaba feliz porque ha ganado la U. A mí me da felicidad personal, pero lo trágico es que como alcalde estoy todo el día pasándolo mal”, comentó en diálogo con radio Universo.

“Los vecinos están chatos, que lo vea así en directo. Los fuegos artificiales no están autorizados, terminan siendo en un día hábil, ayer era un día hábil, en la noche hay guaguas alrededor, provocan efectos, ¿para qué te digo? El nivel de desastre con comercio ilegal”, continuó el alcalde.

Además, afirmó que los fuegos artificiales no fueron autorizados y emplazó a Azul Azul a sumarse a las acciones legales, presentando una querella contra quienes resulten responsables.

“Los clubes tienen una tremenda responsabilidad, si no persiguen, esto es del club, eso es lo más importante”, aseveró el alcalde.