Estadio Nacional: Sichel emplaza a la U por uso de fuegos artificiales y afirma que el gobierno se ha hecho el “leso”

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, apuntó contra el gobierno y la hinchada de Universidad de Chile por el uso de fuegos artificiales tras el triunfo (1-0) contra el equipo argentino, Independiente, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El edil de la comuna donde se ubica el Estadio Nacional, lugar utilizado para los eventos deportivos, fue tajante al señalar en Radio Universo que: “Yo estoy bien cansado con el asunto (...) Yo estaba feliz porque ha ganado la U. A mí me da felicidad personal, pero lo trágico es que como alcalde estoy todo el día pasándolo mal ”.

“Los vecinos están chatos, que lo vea así en directo. Los fuegos artificiales no están autorizados, terminan siendo un día hábil, ayer era un día hábil, en la noche hay guagua alrededor, provocan efectos, ¿para qué te digo? El nivel de desastre con comercio ilegal", detalló el jefe comunal.

En esa línea, específico que le llegaron fotos de vecinos del estadio en donde se registraba la venta de comida -frituras- y del deshecho de aceite usado.

“Yo fui a la comisión de deportes el martes a decir lo impresentable de la situación del estadio nacional, no tiene 77 mil metros cuadrados con recepción final, por lo tanto, no el coliseo, el resto del estadio no ha hecho la pega que tiene que hacer desde los Panamericanos, el gobierno se ha hecho el leso ”, apuntó.

“Lo del estadio tiene que acabarse en esta lógica de que es un lugar que se arrienda para eventos, deportivos, espectáculos, pero que el estado no hace inversión en todo el daño que genera en el entorno, y yo estoy peleando por esto todos los días, lo digo abiertamente, quiero que el estadio funcione, pero se nos agota la paciencia en Ñuñoa ”, añadió.

Junto con ello, afirmó que los fuegos artificiales no fueron autorizados, y emplazó a Azul Azul a sumarse a las acciones legales, presentando una querella contra quienes resulten responsables.