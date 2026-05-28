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    Jorge Correa Sutil insiste en que oposición debe acudir al TC por invariabilidad tributaria de la megarreforma

    El abogado constitucionalista y exministro del Interior de Lagos además calificó como "una torpeza" llevar a cabo una acusación constitucional contra Nicolás Grau.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    El abogado constitucionalista y exsubsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil.

    El abogado constitucionalista y exsubsecretario del Interior del gobierno de Ricardo Lagos, Jorge Correa Sutil, reforzó que la oposición debería recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por la megarreforma impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, particularmente por la invariabilidad tributaria por 25 años contemplada en el proyecto.

    En un nuevo capítulo del pódcast Cómo te lo explico, de las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, el jurista sostuvo que existen “razones poderosas” para impugnar ese aspecto de la iniciativa.

    “A mí me parece que la invariabilidad es inconstitucional. La invariabilidad implica que tú le restas al futuro Congreso, en 20 años más, los parlamentarios no van a poder decidir cuál es el impuesto corporativo en Chile. Eso no puede ser. Es contrario a la idea de una República democrática”, afirmó.

    “Fijar un sistema impositivo por 25 años, esa cuestión no es constitucional”, remarcó Correa Sutil, quien aseguró que, si dependiera de él, acudiría al TC y que incluso votaría a favor de declarar inconstitucional la norma.

    El exmilitante de la Democracia Cristiana también abordó la tramitación del megaproyecto en el Senado y sostuvo que el verdadero peso político del gobierno en esta discusión recae en el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    “Hacerle modificaciones es difícil tratándose de Quiroz, pero se hace más fácil tratándose de los dos ministros políticos (Claudio Alvarado y José García) y yo creo que el queque lo va a cortar el Presidente de la República”, señaló.

    En esa línea, valoró que la oposición busque eliminar la invariabilidad tributaria, aunque sostuvo que sí es relevante la amplitud de los apoyos con que termine aprobándose la reforma.

    AC contra Grau “es una torpeza”

    Correa Sutil también cuestionó la acusación constitucional impulsada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau (FA), calificándola derechamente como “una torpeza”.

    “Se han excedido en este país hasta el cansancio con las AC. Se justifican muy pocas”, sostuvo.

    A juicio del abogado, no existen antecedentes suficientes para sostener una infracción constitucional por parte del exsecretario de Estado.

    “Acusar en este minuto al ministro Grau sin saber que hubo dolo en esa cuestión. Si el ministro Grau tiene que haber cometido infracción de ley para que lo puedan acusar, entonces tiene que haber sabido que estaba dando una información falsa. ¿Van a probar eso? No lo van a probar”, afirmó.

    Más sobre:Cómo te lo explicopódcastJorge Correa SutilMegarreformaTribunal ConstitucionalOposición

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