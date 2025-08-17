SUSCRÍBETE
El Deportivo

Eduardo Vargas vuelve al Estadio Nacional para enfrentar a la U

Turboman regresa a Ñuñoa para enfrentar por primera vez a los laicos este domingo (12.30 horas). Lo hará con la camiseta de Audax Italiano, tras su polémica y fallida negociación con Azul Azul.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
El duelo de la U con Audax estará marcado por la presencia de Eduardo Vargas. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Este domingo será un día histórico para el fútbol chileno. Eduardo Vargas, pieza fundamental de la Generación Dorada, regresará al Estadio Nacional para disputar un duelo de la competencia local tras partir a Europa hace 14 años.

El oriundo de Renca regresará al recinto de Ñuñoa para enfrentar a la U, el equipo de sus amores. Lo hará con la camiseta de Audax Italiano, elenco que lo fichó tras su fallida y polémica negociación con Azul Azul.

“Vargas no se sintió respetado por la U y eso nos dio la posibilidad. Si hubiese tenido otro trato de la U, iba a la U. Es lógico. El jugador no se sintió respetado por la U, acá lo queremos y lo respetamos”, reveló el presidente de los audinos, Gonzalo Cilley.

El presente de Turboman en La Florida aún no logra convencer. No suma victorias. Debutó el 28 de julio, en la derrota por la cuenta mínima ante Deportes Iquique (jugó 37 minutos). Luego, el 1 de agosto, ingresó de titular -y disputó 80 minutos- en el empate con Palestino (1-1). Y finalmente, el 11 de este mes, completó los 90 minutos en la goleada que les propinó Deportes Limache en la región de Valparaíso, donde le anularon un gol.

En lo deportivo, Turboman ha ido de menos a más en lo físico en su regreso al certamen local. Los dirigidos por Juan José Ribera, sin embargo, se olvidaron de ganar tras la llegada del delantero: no suman tres unidades desde el 22 de junio frente a Colo Colo.

Duelo inédito

El bicampeón de América nunca en su carrera profesional ha enfrentado a Universidad de Chile en un partido oficial. En su paso por Cobreloa, en el el club que debutó y pudo medirse frente a los azules, nunca lo hizo por expulsiones y lesiones que lo terminaron marginando.

Luego, el 2010, fue comprado por los estudiantiles y a fines de 2011 fue vendido al Napoli por más de 14 millones de dólares. Vargas inició así una larga carrera internacional que lo llevó por varios equipos de Europa y de América, pero jamás se midió frente a los laicos.

Los históricos piden respeto

Para los referentes de la U, la fallida negociación con Vargas es cosa del pasado.

“Por lo que hizo en la U y en la Selección Chilena, Eduardo Vargas se merece el reconocimiento de todo el estadio”, asegura Roberto Reynero. Horacio Rivas, en tanto, agrega que “sé que muchos no le perdonan que no se vino en enero, pero es un ídolo y hay que respetarlo. Nadie puede negar que Eduardo Vargas es un ídolo de la U”.

¿Sentirá nervios o ansiedad en la previa? “Cuesta un poquito, por todo lo que uno vivió en el club. Pero es la ley de la vida y uno debe ser profesional. Es una situación difícil, muy difícil”, aseveró Cristian Castañeda.

Algo parecido opinó Reynero, el cual detalló que “Vargas debe tener ansiedad de mostrarse y nervios por enfrentar al club de sus amores... cuando me tocó enfrentar a la U, tuve un bichito especial porque uno enfrenta a la institución que le dio tantas alegrías”, cerró.

