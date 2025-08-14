SUSCRÍBETE
El Deportivo

Juan José Ribera sale en defensa de Eduardo Vargas en la previa del duelo con la U: “Debiésemos siempre aplaudirlo”

El técnico del cuadro itálico se refirió al ambiente hostil con el que posiblemente reciba la hinchada de Universidad de Chile al ariete.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Juan José Ribera salió en defensa de Eduardo Vargas. Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Universidad de Chile recibirá a Audax Italiano en el Estadio Nacional, en un duelo clave por la Liga de Primera. El partido de este domingo 17 de agosto no solo tendrá una gran relevancia en la pelea por el título, sino que también estará marcado por el enfrentamiento que tendrá Eduardo Vargas ante su exequipo.

La tienda itálica rompió el mercado al contratar al ariete, transformándose en un fichaje que desató la polémica. Los azules también intentaron hacerse con los servicios del goleador de la Copa América 2015, aunque sin éxito.

En ese sentido, Juan José Ribera, técnico de Audax Italiano, fue consultado por el hostil recibimiento que podría recibir Vargas en el Coloso de Ñuñoa por parte de la hinchada de la U.

“Con el tema de Eduardo nosotros lo hemos visto muy bien acá, la verdad lo que nos esperábamos de él. Un tipo muy preparado, muy profesional. Se metió de lleno en el grupo con su jerarquía, con todos sus pergaminos, con toda la historia que hay detrás de él”, comenzó señalando el estratega en conferencia de prensa.

“Después, lo que pueda pasar en el estadio, son temas muy relativos. Yo desconozco la opinión del hincha, es fútbol. Es muy normal que pase”, añadió el entrenador de 44 años.

Ribera también envió un potente mensaje para salir en defensa de Vargas, asegurando que debería tener un positivo recibimiento en el Estadio Nacional: “Me parece que Eduardo por la historia que tiene, la experiencia que tiene, sabe cómo es el mundo del fútbol. A mi parecer, un tipo que fue goleador en el único título internacional que tiene la institución que fue esa Copa Sudamericana, me parece que son ídolos, son históricos que debiésemos siempre aplaudirlos y no abuchearlos”, sentenció al respecto.

Vargas, en tanto, acumula 208 minutos en tres partidos con Audax Italiano. En dos encuentros fue titular, mientras que en su debut salió desde el banco de suplentes. Todavía no logra estrenarse en las redes con la camiseta del cuadro floridano.

