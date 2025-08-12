SUSCRÍBETE
El Deportivo

Con Eduardo Vargas en el centro de la polémica: Limache da el golpe y golea a Audax Italiano en Quillota

Al seleccionado chileno le anularon un gol y le expulsaron a un compañero, en la victoria del cuadro de la región de Valparaíso.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Eduardo Vargas reclama por el gol que le anularon. Foto: Andrés Piña/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El duelo entre Deportes Limache y Audax Italiano era clave para las aspiraciones de ambos equipos. Por un lado, los anfitriones necesitaban con sumar de a tres, luego de estar seis fechas sin ganar y comprometidos en la zona baja de la tabla, mientras que los floridanos debían obtener una victoria para poder seguir a la caza del líder, Coquimbo Unido.

Y fueron los de la región de Valparaíso los que entendieron mejor lo que estaba en juego, pues tras un comienzo parejo, Guillermo Pacheco culminó una buena jugada del conjunto local con la apertura del marcador (15′). Sin embargo, la polémica se instalaría en el Lucio Fariña pues el VAR anuló un gol de Eduardo Vargas (28′), el primero que marcaba en su retorno al país, y el juez Gastón Philippe expulsó a Mario Sandoval por un codazo en la génesis de la jugada.

Tras ello, Vargas y sus compañeros le dieron reclamaron airadamente al colegiado y se fueron del partido (Turboman recibió amarilla). Ni siquiera el gol invalidado a los tomateros, en los descuentos de la primera parte, devolvió a los floridanos a la competitividad y eso fue aprovechado muy bien por los discípulos de Víctor Rivero.

Felipe Fritz (62′), Luis Guerra (79′) y Francisco Plaza (86′) estructuraron la goleada para los recién ascendidos y lo alejaron de la zona roja del escalafón de la Liga de Primera. De hecho, hoy Limache depende de sí mismo para lograr su permanencia en la categoría de honor, ya que su cosecha se elevó a 17 puntos, cuatro más que los que suma Unión Española y siete más que los que posee Deportes Iquique, ambos en puestos de descenso.

En tanto, Audax se quedó muy lejos de la pelea por el título. Con sus actuales 34 positivos, Coquimbo le sacó 10 cuerpos de ventaja y quedó a cuatro del segundo, Universidad de Chile, y a uno del tercero, Palestino. Algo que buscarán remediar este domingo, cuando enfrenten a la U, mientras que Limache visitará a Huachipato.

