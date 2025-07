Golpe al sueño de la U: Eduardo Vargas firma por seis meses en Audax Italiano

Eduardo Vargas no llega a la U. A pesar del interés que el jugador despertó en el técnico Gustavo Álvarez, quien solicitó expresamente su fichaje, las negociaciones entre Turboman y Azul Azul no llegaron a buen puerto. Por eso, este jueves, a primera hora, el delantero de 35 años firmó como flamante refuerzo de Audax Italiano, conjunto que realiza una gran temporada y que se ubica segundo en la Liga de Primera. El contrato es hasta el final de este campeonato, según afirman diversas fuentes a El Deportivo.

Evidentemente, el anhelo del seleccionado nacional era volver al club en el que logró sus mayores alegrías. Sin embargo, se encontró con un panorama inesperado, ya que Universidad de Chile no estaba completamente convencida de su fichaje, principalmente, por un asunto de presupuesto. Y aunque hubo conversaciones, la lejanía en término monetarios entre las partes fue insalvable.

Ante esta situación, Vargas comenzó a evaluar otras alternativas. siempre dentro de Chile como prioridad, porque su deseo era volver al país. En esa búsqueda, Deportes La Serena apareció como opción real, pero fue Audax Italiano el equipo que aceleró y que, finalmente, se quedó con los servicios del atacante, que alimenta sus opciones de luchar por el título.

Golpe para Gustavo Álvarez en la U

La truncada llegada de Eduardo Vargas es un mazazo para Gustavo Álvarez, quien pretendía sumar al exdelantero del Napoli y del Atlético Mineiro para reforzar su plantilla de cara al segundo semestre, con el Torneo Nacional y la Copa Sudamericana como objetivos.

Hace algunos días, previo al partido con Guaraní en el Estadio Nacional, el DT había explicitado su interés en el goleador de la Roja, con un claro emplazamiento hacia Azul Azul. “Los mercados son para aprovecharlos; Vargas es un jugador que me interesa. Después están las negociaciones y el presupuesto, pero es un nombre que me interesa mucho. Está en la lista de futbolistas que pretendo traer, pero no es responsabilidad mía”, dijo el entrenador en esa oportunidad.

El DT, en esa línea, habló de cuáles son las características del atacante formado en Cobreloa que más le llamaban la atención: “Está muy bien físicamente. Me parece un mediapunta de excelencia”, remarcó.

Al mismo tiempo, descartó que el intento de ficharlo se tratara solo por los logros que consiguió hace algunos años vistiendo la camiseta azul. “Con las incorporaciones siempre busco presente. Jugadores que hoy le puedan rendir al equipo”, señaló.

“Nosotros estamos hablando de mejorar el plantel. Mi respuesta empieza con que todos los mercados son para aprovecharlos, para mejorar la jerarquía que se tiene, más en este tipo de club, con tantas obligaciones. Después veremos con cuántos delanteros nos quedamos. El objetivo es mejorar el plantel”, concluyó.

También pasó con Marcelo Díaz

El escenario es similar al que vivió en su momento Marcelo Díaz en su regreso a Chile desde Paraguay. Claro que, en este caso, el entonces técnico Mauricio Pellegrino, no lo tenía en los planes.

Si bien en ese minuto Unión Española y Curicó Unido mostraron interés, Audax Italiano fue más rápido y le ofreció un contrato por dos años, que Carepato vio con buenos ojos, por lo que terminó aceptando la propuesta.

Luego, en su presentación, explicó la razón de su llegada al club audino. “Audax es el club que me quiso desde un comienzo, cuando llegué al país. Quería disfrutar, ser feliz, reencontrarme con mi familia. Dije que iba a jugar donde me quisiera. Audax mostró mucho interés por tenerme, otros equipos también quisieron contar conmigo y se los agradezco”, sostuvo.

De igual modo, evitó referirse a su fallido arribo a la U. “No me corresponde hablar hoy en día, no es mi club. Estoy ciento por ciento enfocado en Audax. Esos comentarios de otras personas y no me corresponde contarlas. A los hinchas y lo que ha sucedido ya lo manifesté en mis redes sociales. Fue un cierre de capítulo. Nos hemos centrado acá para hablar de Audax, el club que abrió las puertas para poder jugar. De lo otro ya no se puede hablar mucho”, añadió.