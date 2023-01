Marcelo Díaz y la imposibilidad de llegar a la U: “Audax hizo las cosas bien; es el club que me quiso desde el comienzo”

Marcelo Díaz fue presentado como jugador de Audax Italiano. Sin embargo, su fallida llegada a Universidad de Chile sigue en el ambiente, por más que se pongan obstáculos desde el club floridano para conocer la versión del mediocampista.

En ese escenario, Carepato reconoció que su llegada al cuadro verde corresponde a la intención que siempre tuvo la institución de tenerlo en su plantel.

“Audax es el club que me quiso desde un comienzo, cuando llegué al país. Quería disfrutar, ser feliz, reencontrarme con mi familia. Dije que iba a jugar donde me quisiera. Audax mostró mucho interés por tenerme, otros equipos también quisieron contar conmigo y se los agradezco”, dijo el mundialista chileno.

Sobre las razones, el jugador reconoció que “Audax hizo las cosas bien. Hablé con el entrenador, me dio mucha confianza y el equipo mostró un real interés. Me vengo a sumar a un grupo muy bueno y eso hay que recalcarlo. Me siento muy cómodo y he recibido mucho respeto. Desde la parte futbolística me iré adaptando al ciento por ciento, pero apoyándome siempre en el grupo”.

Consultado cuál puede ser su aporte para un plantel como el del cuadro audino, Díaz contestó que “todo lo que aprendí en el exterior y en la selección quiero inculcarlo a los más chicos. Hay que responder en la cancha, lo principal está ahí y en el vestuario”.

Un mediocampista de larga trayectoria, que jugo en Hamburgo de Alemania, Celta de Vigo en España, Pumas en México y Racing de Argentina, por nombrar algunos de sus clubes.

“Soy un jugador con mucha experiencia, me pondré muy fuerte en todo el sentido de la palabra. Emocional, física y futbolísticamente para tener un buen año. Esperemos que todas esas ganas que me traen hasta acá se reflejen dentro de la cancha. Ojalá con buenos resultados, nos estamos preparando para eso”, reconoció el ex Basilea de Suiza.

La explicación sobre la U

Pero la negativa del cuadro azul seguía rondando en la conferencia de Carepato. Y fue el jugador quien insistió que ya dio las respuestas y que ya no le corresponde volver a las razones de Azul Azul para no contratarlo.

“No me corresponde hablar hoy en día, no es mi club. Estoy ciento por ciento enfocado en Audax. Esos comentarios de otras personas y no me corresponde contarlas. A los hinchas y lo que ha sucedido ya lo manifesté en mis redes sociales. Fue un cierre de capítulo. Nos hemos centrado acá para hablar de Audax, el club que abrió las puertas para poder jugar. De lo otro ya no se puede hablar mucho”, explicó Díaz.

Sobre la extensión de su contrato, adelantó que “he firmado por un año y de mutuo acuerdo podemos prolongarlo por otro, si es que consigo jugar la mayor parte de los partidos. Solo me enfoco en Audax, mi compromiso es total. Me debo a mi club y así será por el resto del año. Me motiva mucho el hecho de jugar torneos internacionales es algo que me atrae. Lo que más motivó fueron las ganas del club desde el inicio, el que te quieran de esa forma te hace sentir orgulloso”.