Mensajes, conversaciones y la última palabra de Pellegrino: la trastienda del frustrado arribo de Marcelo Díaz a Universidad de Chile

Semanas atrás, Marcelo Díaz dio indicios de que su futuro estaba lejos de Universidad de Chile. Disfrutando de una piscina, en un lugar de Santiago, el campeón de América avisaba que se estaba preparando para un nuevo desafío. Horas después, según adelantó El Deportivo, el jugador formado en las canteras estudiantiles acordaba su vinculación con Audax Italiano por las próximas dos temporadas.

Lo cierto es que Marcelo Díaz se aburrió de esperar a la U. Desde que llegó a Chile, a mediados de noviembre, el volante hizo todo lo posible para recalar en La Cisterna. “De mi parte, mi sueño siempre fue llegar a la U. Lamentablemente, hasta el momento no se ha podido dar, pero veremos lo que sucede. He estado libre en un par de ocasiones antes y no se dio. No creo que sea algo más positivo”, decía en su retorno al país tras 10 años en el extranjero.

El jugador que defendiera la camiseta de Racing retornaba a Santiago reconociendo estar realizando importantes esfuerzos económicos con tal de volver a jugar en el país. “Mi esfuerzo es vivir en Chile, con eso lo digo todo. Dejé de lado muchas cosas y ofertas, porque mi intención es estar cerca de mi familia, de mis hijos que están en Chile y que hace mucho tiempo no estoy con ellos. Quiero disfrutarlos porque he perdido muchas cosas de sus vidas y con eso lo digo todo”, decía.

Apenas pisó Santiago, Marcelo Díaz activó su plan para volver al equipo de sus amores. Lo hizo de manera personal, con conversaciones que sostuvo con diferentes miembros de la mesa de la concesionaria, y con Manuel Mayo, el director deportivo de Azul Azul. Sin embargo, en el club fueron tramitando su respuesta frente a los escenarios que se iban presentando. El principal motivo radicaba en la búsqueda de entrenador y, principalmente, en que su puesto estaba cubierto por Federico Mateos, el nuevo refuerzo de la U. En la mesa directiva, además, no todos estaban de acuerdo con su arribo. Existían dudas respecto a su real aporte tras las graves lesiones que sufrió durante los últimos años.

A Díaz le pedían tiempo. Sin embargo, con el correr de las semanas, el volante fue perdiendo la paciencia. Más cuando los azules fueron sumando futbolistas y su caso seguía sin tener respuesta. Durante la última semana, Díaz incluso avisó que estaba dispuesto a bajarse el salario, en cerca de un 30% de lo que exigía en su primera conversación. Tampoco hubo una respuesta de la concesionaria.

Es que en Azul Azul siguen al pie de la letra lo que diga Mauricio Pellegrino. Al estratega no lo llena el volante, pese a sus ganas de retornar. En su esquema, Díaz no tendría cabida en su equipo titular frente a la presencia de Emmanuel Ojeda y Federico Mateos. Y ante el costo económico que significaba traerlo al equipo, pidió que primero se asegurase otras posiciones que buscaba reforzar.. “Si Marcelo tenía paciencia y esperaba, quizás llegaba”, dicen desde el directorio del club.

Manuel Mayo, el director deportivo, hace algunos días se refería a la situación de Díaz: “La calidad de Marcelo es indiscutida, he conversado un par de veces con él. No hay un ofrecimiento concreto, lo hemos visto con Mauricio, lo vamos a seguir viendo, pero Mauricio nos reveló las posiciones que necesitamos reforzar con más urgencia. Hay más de un par de jugadores que deben llegar al club, en base a las posibilidades que nos ofrece el mercado”, dijo en la presentación de Pellegrino.

Michael Clark, el presidente de la concesionaria, también daba detalles. “Hay necesidades infinitas y recursos finitos y hay que dar prioridades a las posiciones que necesitamos reforzarnos. Pero ningún jugador tiene las puertas cerradas de la U, y al mismo tiempo tenemos convicciones y tomaremos las mejores decisiones para el club, no sólo por un concurso de popularidad”, dijo, de manera enfática..

Luego de la conferencia de prensa de presentación de Mauricio Pellegrino, Marcelo Díaz le pidió a sus representantes que aceleraran la búsqueda de otro club. Sintió que no estaba en los planes y que solo estaba perdiendo tiempo. Frente a tal escenario, aceptó la oferta de Audax Italiano, el equipo que le ofreció un vínculo por las próximas dos temporadas. ¿Qué lo hizo inclinarse por los itálicos? Sus ganas de quedarse en Santiago junto a su familia. Además, los de La Florida disputarán la Copa Sudamericana durante la temporada 2023.

Este miércoles, en sus redes sociales, Marcelo Díaz entregó parte de sus descargos. Aseguró nunca hubo una negociación formar. “Hice todo lo que estuvo a mi alcance y más para regresar. Intenté de todas las formas posibles: pedí ayuda, pedí que intercedieran por mí y siempre fui respetuoso de la institución. Quise aportar mi granito de arena con la única intención de volver a ver a la U donde merece estar pero no se pudo”, manifestó.

“Nunca exigí dinero porque nunca hubo una negociación. Y nunca hubo negociación porque nunca me ofrecieron volver”, agregó el jugador que estuvo casi 10 años en el extranjero.