Dulce revancha: Palestino se burla de la Conmebol por las estadísticas del duelo ante Cuiabá

Palestino fue a Brasil y consiguió un triunfo que bien vale el calificativo de histórico. En el Mato Grosso, los árabes se imponen por 1-2 a Cuiabá y aseguran una plaza en los octavos de final de la Copa Sudamericana, un desenlace que, con seguridad, pocos proyectaban.

Los goles de Junior Marabel y Gonzalo Sosa y la solidez defensiva que mostró la escuadra que dirige Lucas Bovaglio explican un éxito que quedará en la bitácora dorada del equipo de La Cisterna, que se une a Huachipato en la instancia de los 16 mejores del segundo torneo de clubes en importancia a nivel continental.

Sarcasmo puro

Los tricolores fueron pragmáticos y eficientes. A los locales, poco les sirvió el aparente dominio que la cuenta oficial del torneo, controlada por la Conmebol, lució después del encuentro. Los números pretenden ser categóricos. Por ejemplo, consignan 25 remates de los dueños de casa contra apenas siete de los chilenos. En el ítem de los pases, el anfitrión también se impone con claridad: 551 contra 240. El último ítem es el que se ha transformado en el más valorado en el último tiempo: la posesión del balón. En ese acápite, la superioridad del local también es ostensible: 71 por ciento contra un 29 por ciento.

Palestino recrea las instrucciones que habrían recibido los jugadores de Cuiabá. “4-3-3 ofensivo, mucho toque, presión alta, marca personal, mucha velocidad de las bandas, aprovechemos el calor”, detalla. En cambio, expone en su vestuario solo se escuchó una, ni siquiera perentoria. “Ganen (opcional)”, consigna. El sarcasmo no requiere mayor explicación.

La revancha

El posteo no es solo una ingeniosa ocurrencia. El trasfondo hay que buscarlo apenas un par de días atrás. En Luque anunciaron la inhabilitación del estadio Ester Roa, de Concepción, como escenario para albergar compromisos de los torneos que organiza. La explicación radica en el estado del campo de juego, notoriamente afectado por el mal tiempo que ha afectado a la región del Biobío y por el intenso desgaste al que suele ser sometido. ““El campo de juego no presentaba en absoluto las condiciones esperadas para la realización de un partido en el marco de competencias Conmebol”, consigna el informe respectivo. “Tenía huecos e irregularidades (estéticas y de nivelación) en varios sectores del campo, yendo esto en detrimento de la seguridad de los futbolistas y árbitros. Las condiciones visuales del campo estaban muy malas in situ y se notaban desde la transmisión televisiva”, añade el documento oficial. La conclusión, igualmente, es categórica. “El estadio Ester Roa Rebolledo no cumple con los requisitos mínimos de calidad de césped según los estándares para las competiciones Libertadores y Sudamericana”, establecía el documento.

Apenas se conoció la determinación, el club tricolor expresó su indignación. “Es curioso que siempre pase cuando hay un equipo brasileño involucrado. Con Flamengo nos pasó lo mismo”, declaró, solo a modo introductorio, Jorge Uauy, el presidente de la institución, a El Deportivo. “Es bien curioso. Hay equipos que han jugado en cancha para menos de 20 mil espectadores, como Independiente del Valle y ahí no dijeron nada. Nos sorprenden los criterios que ocupan”, complementó el dirigente. Luego, se resignó. “Simplemente, tendremos que acatar, porque, de lo contrario, no podríamos participar en el torneo. Vamos a buscar la cancha. Si no está en Chile, veremos donde está”, puntualizó. La clasificación pondrá al club a trabajar en la búsqueda de una nueva casa.

“Sí voy a decir que los paraguayos o Independiente del Valle juegan en canchas que no cumplen con los requisitos. Acá, en cambio, revisan todo. Son muy celosos de lo que pasa con nuestras canchas”, insistió Uauy.