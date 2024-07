“Es curioso que siempre pase cuando hay un equipo brasileño involucrado”: Palestino golpea la mesa ante sanción de Conmebol al estadio Ester Roa

Palestino tendrá que buscar un nuevo escenario para sus partidos por la Copa Sudamericana. La Conmebol le ofició de que no podrá seguir utilizando el Ester Roa Rebolledo, de Concepción. La razón radica en las condiciones en que se encuentra el campo de juego, notoriamente afectado por las lluvias que han caído sobre la ciudad sureña.

Después del duelo ante Cuiabá, el diagnóstico fue tajante. “El campo de juego no presentaba en absoluto las condiciones esperadas para la realización de un partido en el marco de competencias Conmebol”, consigna el informe respectivo. “Tenía huecos e irregularidades (estéticas y de nivelación) en varios sectores del campo, yendo esto en detrimento de la seguridad de los futbolistas y árbitros. Las condiciones visuales del campo estaban muy malas in situ y se notaban desde la transmisión televisiva”, añade el documento oficial. La conclusión, igualmente, es categórica. “El estadio Ester Roa Rebolledo no cumple con los requisitos mínimos de calidad de césped según los estándares para las competiciones Libertadores y Sudamericana”, establece.El

El enojo árabe

El equipo tricolor igualó ante Cuiabá en el principal reducto del sur de Chile. En lo futbolístico, también hay quejas: no entienden las razones que llevaron al juez a invalidar el remate de Joe Abrigo en el postrero penal que pudo significar la ventaja. El juez Roberto Pérez dio por terminado el encuentro antes de que el chileno pudiera jugar el segundo balón, aludiendo a una instrucción previa en el sentido de que no habría tiempo para más que el remate inicial. La acción también será motivo de queja. “No entendemos que criterio ocupó”, dicen.

Sin embargo, lo medular es que Palestino está molesto por verse obligado a buscar un nuevo escenario para la localía. “Es bien curioso que siempre pase cuando toca jugar contra un equipo brasileño. Con Flamengo nos pasó lo mismo”, afirma a El Deportivo Jorge Uauy, el presidente del club.

Palestino ante Cuiabá (Foto: Photosport)

La sorpresa aumenta considerando otras situaciones que los árabes han podido observar en el desarrollo del mismo torneo. “Es bien curioso. Hay equipos que han jugado en cancha para menos de 20 mil espectadores, como Independiente del Valle y ahí no dijeron nada. Nos sorprenden los criterios que ocupan”, establece el dirigente.

Luego, se resigna. “Simplemente, tendremos que acatar, porque, de lo contrario, no podríamos participar en el torneo. Vamos a buscar la cancha. Si no está en Chile, veremos donde está”, puntualiza.

Exceso de celo

Uauy declina involucrarse en la discusión acerca del peso internacional de Chile en el fútbol sudamericano, que revivió a propósito de decisiones igualmente controvertidas en la Copa América. Sin embargo, insiste en sus aprensiones iniciales. “Sí voy a decir que los paraguayos o Independiente del Valle juegan en canchas que no cumplen con los requisitos. Acá, en cambio, revisan todo. Son muy celosos de lo que pasa con nuestras canchas”, afirma.

En esa línea, aprovecha de justificar la itinerancia obligada ante los hinchas. “A veces, la gente no entiende por qué tenemos que ir tan lejos de Santiago. Acá hay temas que están asociados a los requisitos que nos piden y que están lejos de las decisiones que uno pueda llegar a tomar”, concluye.