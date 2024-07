Charles Aránguiz acuerda la extensión de su contrato con la U

El sueño de los hinchas de la U está cada vez más cerca. Tal como informó La Tercera este martes, la llegada de Charles Aránguiz al equipo azul es inminente, ya que el Príncipe le solicitó formalmente a Internacional que le permita salir sin costo y rescindir el contrato que los liga hasta junio de 2025. El equipo de Porto Alegre se mostró abierto a satisfacer la intención del volante, pero quedó de responder de manera oficial luego del partido ante Rosario Central, el miércoles pasado.

Efectivamente, tal como esperaban en el entorno del jugador, la respuesta del Colorado fue positiva y el conjunto gaúcho accedió a la petición del exseleccionado nacional, según revelan en Azul Azul. Sin embargo, pusieron algunas condiciones antes de firmar. Y en eso están actualmente los representantes del jugador: negociando con los gaúchos para sellar el trato lo más rápido posible.

Charles Aránguiz ya acordó la extensión de su contrato con la U.

“Todavía no arreglan todos los detalles con el Inter, pero están avanzando. La próxima semana puede haber novedades”, apuntan en el entorno inmediato del exmediocampista de Cobreloa y Colo Colo, cuya familia está hace dos meses en Chile, luego de las inundaciones que afectaron a gran parte de Brasil, hace varias semanas.

Los detalles del contrato de Aránguiz

Mientras tanto, la U ya tiene prácticamente todo preparado para recibir en gloria y majestad al que será el fichaje estrella de la actual administración. Y aunque en privado, los azules no ocultan su emoción por el inminente regreso de un ídolo, hacia afuera prefieren transmitir cautela. “Lo de Charles está más que avanzado. Lo único que falta es la firma”, confiesan. “Eso sí, hasta que no esté firmado el contrato, no podemos celebrar”, advierten, de inmediato.

Aránguiz, de 35 años, ya acordó la extensión de su vínculo con los universitarios. Este será de 18 meses, es decir, hasta fines de 2025. Eso ya está absolutamente sellado, al igual que su salario, el que aún no ha trascendido. ¿Usará la camiseta 20? Aunque la U intentó gestionar aquello con la ANFP, el Príncipe tendrá que utilizar otro número, ya que, por reglamento, no puede ocupar el mismo dorsal que haya lucido otro jugador del equipo, en este caso, Federico Mateos.