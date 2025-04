A punta de overol y eficacia: la U volvió a la Copa Libertadores con un gran triunfo sobre el campeón Botafogo

Universidad de Chile tenía que saldar una deuda larga: jugar la Copa Libertadores. Pasaron eternos y convulsionados siete años para que el cuadro laico volviera a disputar la fase grupal del principal torneo de clubes en el continente. En un Estadio Nacional atiborrado de camisetas azules, el subcampeón del fútbol chileno sacó de la chistera una victoria notable de 1-0 sobre Botafogo.

Un desafío de este nivel era una prueba concreta para determinar el estado de la versión 2025 de la U. En el Campeonato Nacional ha mostrado algunas vacilaciones, que le han hecho perder puntos. Pero ahora el obstáculo tenía otro peso. Aunque se trate de un equipo que dista mucho respecto al de 2024 (perdió elementos como Thiago Almada y Luiz Henrique), el Fogao llegó a Santiago con el cartel de campeón vigente.

Independiente al resultado final, lo concreto es que la U planteó el partido de una manera distinta a lo que generalmente pregona en el ámbito local. Con Álvarez, el cuadro azul gusta de la intensidad y del ataque vertical, corriendo riesgos para ese fin. Ante Botafogo, no tuvo empacho en ponerse el overol y trabajar el duelo con un libreto distinto. Los clubes brasileños, cuando juegan de visita, no se regalan. Entonces, había que tener paciencia para hacerle daño al segundo equipo que más gastó en fichajes para la Libertadores.

El primer tiempo no dejó conforme a las huestes azules. La pelota le perteneció al Fogao, que le quitó el control al local. La U no tuvo elaboración por bajo (el triángulo Altamirano-Díaz-Aránguiz no influía). Abusó del balón largo para buscar a sus delanteros, lo que no resultaba. La única que tuvo en la primera mitad fue en los 12′, cuando Javier Altamirano desvió un remate de frente al arco de John. Además de no tener la pelota, dejaba espacios en el medio, que le permitía a los cariocas posicionarse en campo rival. La U, en el retroceso, tiraba línea de cinco.

Botafogo tuvo chances para abrir la cuenta y apareció Gabriel Castellón para mantener su arco invicto. En los 28′, le contuvo un mano a mano a Igor Jesús. Más tarde, en los 39′, el ex Huachipato realizó una doble intervención para sostener el rancho. El equipo del chuncho sufrió el primer tiempo. En el Torneo Nacional, no está acostumbrado a renunciar tanto al protagonismo y jugar de atrás hacia adelante. Sin tiros a puerta, registró el 38% de posesión.

Álvarez movió el tablero e hizo un par de cambios para el complemento. Ingresaron Poblete y Guerra, por Altamirano y Fernández, respectivamente. En el caso del 9 de los azules, no tuvo su jornada más virtuosa. Además de su acostumbrado estilo vociferante, quedó resentido en el tobillo izquierdo.

El subcampeón chileno requería matices para salir de su territorio. Esbozó atisbos de reacción y logró encontrar una que otra ventana por donde se metió para hacerle daño a los cariocas. Precisamente, aprovechó una salida rápida para dar con el marco y abrir la cuenta. En los 59′, Lucas Di Yorio recibe de Guerra (tras una acción de Sepúlveda por la banda izquierda) y define con categoría a un palo. Éxtasis en Ñuñoa.

La U fortaleció su trabajo defensivo para sostener la ventaja. Botafogo iba una y otra vez pero sin claridad. Chocaba con una muralla azul. En ese sentido, la labor de los centrales fue clave. Además del buen partido de Castellón, los tres zagueros (Ramírez, Calderón y Zaldivia) tuvieron una faena dura pero satisfactoria.

Una U. de Chile en modo Libertadores sacó adelante una tarea que parecía cuesta arriba por lo sucedido en el primer lapso. Se puso el overol, tomó la pala y empezó a trabajar el partido de otra manera, lo que en definitiva resultó. En este tipo de encuentros, a veces, el lirismo hay que dejarlo en un cajón. Con esto, ¿alcanza para pelear en pos de la clasificación? La próxima semana, ante Estudiantes, en Argentina, será otra prueba. Quizás, más dura.

Ficha del partido

U. de Chile: G. Castellón; N. Ramírez, F. Calderón, M. Zaldivia; F. Hormazábal, J. Altamirano (46′, I. Poblete), M. Díaz (74′, G. Montes), C. Aránguiz, M. Sepúlveda (90′, J. Castro); L. Di Yorio (82′, R. Contreras) y L. Fernández (46′, N. Guerra). DT: G. Álvarez.

Botafogo: John; Vitinho, Jair Cunha, A. Barboza, A. Telles; Gregore; M. Martins (61′, Artur), P. de Paula (61′, E. Manoel), M. Freitas (81′, Allan), S. Rodríguez (70′, Jeffinho); e Igor Jesus. DT: R. Paiva.

Goles: 1-0, 59′, Di Yorio, define tras pase de Guerra

Árbitro: E. Ostojich (URU). Amonestó a Fernández, Sepúlveda, Aránguiz, Guerra (U); De Paula, Gregore, Jeffinho (B). En los 90′+6, expulsa a Igor Jesús (B).

Estadio Nacional. Asistieron 40 mil personas, aprox.