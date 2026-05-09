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    Paul Fontaine y el nuevo Monumental para Colo Colo: “Ojalá una empresa chilena grande financie el estadio”

    El economista regresa al directorio de Blanco y Negro, con la misión de concretar la remodelación del recinto del Cacique. También aborda sus experiencias anteriores en la concesionaria y proyecta cómo serán las relaciones con el Club Social.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Paul Fontaine es uno de los asesores más cercanos de Aníbal Mosa. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Paul Fontaine está de regreso en Blanco y Negro. El economista e histórico asesor de Aníbal Mosa es uno de los siete directores del bloque que hoy predomina en la concesionaria tras el acuerdo para comprar las acciones del sector encabezado por Leonidas Vial y Gabriel Ruiz Tagle.

    “Yo asesoro financieramente a Aníbal desde la venta de la cadena de supermercados Fullfresh en 2008 y después lo acompañé como director de Blanco y Negro en distintos periodos. Fue una época de bastantes conflictos, porque el otro bando después tomó el control y después me salí. Y luego con Aníbal empezamos a trabajar en conjunto, en analizar qué es lo que se hacía con Blanco y Negro, porque Colo Colo es Chile y tener dos bandos opuestos era malo para el club y para el fútbol. Entonces, después de la primera OPA, se llegó a un acuerdo para vender y es un muy buen acuerdo para todas las partes”, señala sobre las circunstancias de su retorno.

    “Aníbal en el fondo quiere el bien de Colo Colo. Más que una inversión financiera, si tú piensas cuánto vale Blanco y Negro por dividendo, vale cero. Entonces, esto es una pasión de fútbol que tiene Aníbal. Y él me pidió si lo acompañaba, dado que iba a tener más directores cuando salga la OPA”, añade.

    ¿Qué le parecieron sus compañeros de directorio?

    Considero que son muy buenos nombres, tener a Jaime Pizarro, a mí es un privilegio, ganó la Libertadores, fue capitán, es un caballero y es el papá de Vicente Pizarro. Paloma Norambuena sabe de fútbol, conoce el club, y Nicolás Monckeberg es un gran aporte. Aníbal me pidió si estaba disponible para acompañarlo nuevamente en las cosas que hay que hacer por Colo Colo, con mi expertise de economista. Y le dije que encantado, porque las labores que hay que hacer acá en Colo Colo son en varios ámbitos.

    ¿Cuáles son esos ámbitos?

    Tiene primero el ámbito del fútbolístico; también tratar de hacer la remodelación del estadio Monumental, y el ámbito de la administración del club; ver cómo se maneja eso ya, y él lo considera un desafío interesante también. Colo Colo, como te decía, es pasión, no es un tema de negocio para nada. Es colaborar en un proyecto que es lindo para el país.

    ¿Cómo queda la relación con el Club Social, que ahora es una minoría dentro de la mesa?

    Con Edison y Edmundo la relación es buena, tuvimos un primer directorio muy cordial, son personas inteligentes que quieren mucho a Colo Colo. Antes, la corporación era una bisagra en medio del antagonismo de los dos bloques, pero nunca hubo antagonismo hacia el Club Social. Y ellos tienen una labor muy importante, porque en nueve años más la concesión como tal cambia y queda mitad y mitad. Obviamente, se les va a oír en sus sugerencias.

    ¿Pero realmente serán escuchados, pensando en que solo tienen dos votos?

    Yo diría que ojalá no haya votaciones. He participado en sociedades anónimas dentro y fuera de Chile y en la mayoría las cosas se acordaban como personas razonables. Ahora, si hubiese una votación, efectivamente tienen minoría, pero ellos tienen voz y voto en las decisiones del club y en la medida que se busque el bien común de la sociedad, no debiese tener que haber una votación.

    A propósito del nombramiento Jaime Pizarro, ¿no se superpone a la labor que está desarrollando Daniel Morón?

    No, a Daniel Morón el que lo supervisaba directamente antes, aparte de Alejandro Paul, que sigue dependiendo de él jerárquicamente, era Aníbal. Y ahora alguien va a acompañar a Aníbal liderando el tema fútbol, una labor muy importante que a lo mejor requiere un apoyo adicional. Jaime es un exministro del Deporte, tiene mucho conocimiento y experiencia. Diría que es una labor distinta. Daniel Morón depende de Alejandro Paul, y Jaime Pizarro está por sobre de Alejandro Paul. Entonces, no es que Jaime va a tomar las labores de Daniel.

    Pero también Pizarro podría sugerir un cambio en la gerencia...

    Él podría sugerirlo, pero yo no me puedo meter en eso. En todo caso, no hay ningún indicio de eso y se dijo que él continúa.

    ¿Se ha hablado de reforzar al equipo?

    Hablamos un poco brevemente de este tema, de los recursos que hay, porque justamente Jaime Pizarro va a mirar estos 30 días, hasta el próximo directorio. Dentro de sus labores, va a mirar todo en conjunto con Daniel y el entrenador.

    ¿Le gusta como juega Colo Colo?

    Me gusta el entrenador, está puntero, algo que también siempre es bueno. Por otro lado, el equipo femenino anda muy bien y ahora el hecho que el club tenga entre comillas en paz social, es algo más que es positivo.

    Después de que se concrete la OPA, ¿es obligación llamar a una nueva junta?

    No necesariamente. La forma en que operan las sociedades anónimas es que se nombra un directorio por tres años y, se puede llamar a una junta por la renuncia de un director o que un accionista mayoritario con más de 10% decida llamarla. En este caso, lo que yo entiendo es que Aníbal está bastante contento con los directores que él acordó. Entonces no ve una razón para llamar una junta.

    También con su regreso, se cuestionó el hecho de que usted haya sido sancionado por la CMF por uso de información privilegiada. ¿Qué le parece?

    En ese momento (2020) no existía esa norma de la CMF que bloqueaba los periodos (se aprobó en mayo de 2021), pero la CMF consideró, en mi opinión, de manera errada, que utilicé información privilegiada. De hecho, la Corte de Apelaciones rebajó la multa. Y de acuerdo a la norma, eso ocurre cuando hay una información relevante que puede afectar el precio de una acción. Yo esas acciones las compré antes porque había casi un empate técnico entre los dos bloques y a Aníbal le faltaban unas pocas acciones para nombrar un director más y una vez que Aníbal compró un bloque más importante, decidí vender las mías.

    ¿Entonces qué sucedió?

    Para venderlas, yo esperé a que el directorio aprobara los estados financieros y no había ningún hecho relevante. De hecho, cuando se publicaron el precio de la acción no varió. Y lo que pasó fue que la administración se demoró varios días en publicar. Hoy en día sancionan a una cantidad increíble de personas por esta norma, que ahora está escrita, y es tan así que tras los alegatos que hicimos se cambió el reglamento.

    De todos modos, la Corte Suprema revocó la rebaja de la multa...

    La Suprema ni siquiera analizó el caso, fue una vergüenza eso. Ni la miraron, ratificaron nada más. Pero el tema es incómodo, ya que después se publicó la norma de la CMF, pero cuando fue la sanción no existía la norma. Entonces fue muy injusto porque no hubo ganancia. Lo hice por algo instrumental que era volver a tener tres directores y con el Club Social tomamos el control. Después multaron a Aníbal y a Ruiz Tagle. Me multaron con 30 millones de pesos. O sea, nunca ha existido proporcionalmente una multa tan alta. Fue muy desproporcionada.

    ¿Se ponen plazos para el espacio?

    Yo voy a estar en el directorio de la Inmobiliaria, Aníbal me pidió analizar el tema del estadio. Es una meta muy importante que se fijó Aníbal y que yo comparto, en tratar de lograr este objetivo de financiar el estadio. Ojalá fuera una empresa chilena grande la que financie el estadio, pero vamos a buscar socios obviamente en todas partes del mundo. Pero yo me imaginó perfectamente, por ejemplo, el estadio del Banco de Chile, o Copec, o alguna empresa así... Sería ideal.

    También tienen que conversar con el Club Social sobre cualquier cambio.

    Por supuesto, el Club Social ha dicho que le interesa. Cualquier inversión que se haga no solo en el estadio, en el fondo va a quedar para ellos.

    ¿Cuáles son los principales desafíos?

    Obviamente, me preocupa el estadio; el mejorar lo más posible la administración del club; los auspicios. Hay hartas cosas que hacer, porque en el fondo el fútbol, si bien no es negocio en ninguna parte del mundo para los accionistas, sí requiere plata para tener buenos jugadores, buenas canchas, buenos equipos, buenas formaciones. El fútbol requiere plata. Entonces eso sí está claro. Sin plata el fútbol no anda bien.

    ¿Hace alguna autocrítica de su anterior paso por el club?

    Diría que más que autocrítica, es difícil, al igual que en la mayoría de las empresas del mundo, cuando no hay un controlador. Independientemente de que haya opiniones de todo, creo que en el fútbol hace falta alguien que lleve la batuta. Siempre hay opiniones divergentes, pero al final del día, en el grupo Luksic es Luksic, en el Grupo Angelini es Angelini, en los Matte es Matte... Pero en general, es bueno tener alguien que finalmente pueda tomar las decisiones oyendo a todas las partes. Es como en Chile también, todos los ministros opinan, pero el Presidente es el que corta el queque.

    ¿Qué le parece que los directorios tengan gente vinculada a la política?

    Aporta valor y todo, pero no creo que sea algo exprofeso.

    Pero el fútbol, el poder y la política, siempre han ido un poco de la mano...

    En clubes grandes como Colo Colo influye porque si bien es la sociedad anónima más chica de la bolsa, es la con más nombre de todas. O sea, tú preguntas en una encuesta a quién la gente conoce más, si a Copec, Falabella o a Colo Colo, primero es Colo Colo.

    ¿Cuál es su principal deseo en su regreso a Blanco y Negro?

    Yo creo que lo más importante es que las relaciones con el Club Social y Deportivo, que nunca fueron malas, ahora se fortalezcan y se empiece por todas las cosas que vienen en los próximos años. Es súper importante que se den relaciones armónicas.

    ¿Qué versión de Paul Fontaine vamos a encontrar en este retorno al directorio? ¿Tendrá la misma intensidad de antes?

    No, porque ahora es un directorio más de consenso. Entonces, cambia el tema. Antes, cuando tenía dos grupos y había peleas de poder, era más difícil. Ahora es un escenario distinto. Una de las razones por las cuales me salí en su momento era porque no me acomodaba tanto estar en una mesa tan conflictiva. Casi por definición, uno se oponía a lo que decía el otro, y eso no era muy constructivo. Mi idea es aportar que esto funcione bien. Yo creo que están dadas las condiciones y me gusta mucho la conformación del directorio.

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