Iván Moreira (UDI): “Recién a partir de los seis meses se puede hacer una evaluación real del gobierno”

La historia entre Iván Moreira y el presidente de la República es larga. Como militante histórico de la UDI, al senador le tocó conocer a José Antonio Kast incluso antes de que fuera diputado. Dice que tiene una deuda grande con él, por el apoyo que le entregó en su primera campaña senatorial en Los Lagos, cuando el hoy mandatario era secretario general en las filas gremialistas. “Recorrió conmigo las 30 comunas, presentándome como su candidato. Y, pese a la adversidad, gané”, recuerda.

Esa cercanía ha derivado en que hoy Moreira, quien ha sido parlamentario por 32 años de forma ininterrumpida, procure ser leal con Kast, con quien tiene una foto en su oficina de la vicepresidencia del Senado. “Él va a dejar una huella importante en el país”, indica.

Se van a cumplir dos meses de gobierno, ¿cuál es su balance?

Hemos tenido inconvenientes, sobre todo en la instalación. Pero me parece muy anticipado hacer balances.

A la ministra Steinert se le ha criticado por los escasos avances en seguridad. ¿Fue un error de Kast comprometer que habría un cambio en 90 días?

En menos de seis meses nadie puede hacer una evaluación real del gobierno. Recién a partir de los seis meses podemos hacerlo. La seguridad no se resuelve solo con proyectos para obtener un titular. Se necesita gestión, coordinación, ejecución. La ministra ha entendido que la seguridad no se administra, se ejerce.

Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

¿Fue un error plantear el plazo de los 90 días entonces?

No hablaría de errores. Hablaría de hacer los mejores esfuerzos.

¿No teme que la ciudadanía pueda frustrarse si se cumplen los 90 días y no hay un cambio sustantivo en seguridad?

No hay que hablar de 90 días.

Lo dijo Kast…

Eso demuestra el interés del presidente. Ese esfuerzo hay que valorarlo. Pero la verdadera evaluación, en todos los temas importantes, debe llevarse adelante a los seis meses.

¿En qué se juega el éxito de este gobierno?

En temas tan importantes como el control de la seguridad, el crecimiento, el desarrollo, el empleo y, obviamente, la inmigración. Kast va a dejar una huella importante en el país. Las medidas que ha tomado son difíciles, pero por el bien del país ha tenido que llevarlas adelante.

¿Qué cambios se tienen que hacer a la megarreforma? El CFA fue bien duro.

El CFA no está en contra de la reforma. Solo advierte aspectos que no están aún totalmente desarrollados. Hay que tomarlo como una oportunidad para perfeccionar la iniciativa. Si incorporamos recomendaciones técnicas y las propuestas que han planteado los parlamentarios, especialmente en materias que impactan a trabajadores, podemos sacar adelante una reforma más sólida.

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¿Cómo se toma las críticas que hizo Matthei (UDI) a la megarreforma?

En todo proyecto político van a existir distintas opiniones. Eso ayuda a enriquecer las decisiones. Estoy seguro de que ella quiere lo mejor para Chile.

¿Se equivocó en la forma?

No. Cada uno tiene sus formas de decir las cosas.

El gobierno enfatiza que no habrá recortes en derechos sociales. Pero hablaban de US$ 6 mil millones en recortes y la oposición ha advertido que sí se verán afectados. ¿Confía en que no?

Yo confío en el cumplimiento de la palabra empeñada del Presidente Kast. No van a ser afectados los derechos sociales. La izquierda ha tratado de instalar que el gobierno está improvisando en materia económica. Quiroz es un hombre serio, no está improvisando.

Mara Sedini acumula varios traspiés a la cabeza de la vocería. La diputada Ossandón planteó que no llegó preparada al cargo. ¿Coincide con ella?

Hay que darle tiempo. No se puede comparar su gestión de vocera con otras ministras que tenían experiencia, que habían sido parlamentarias. Se pueden decir muchas cosas de la ministra Sedini, pero yo le digo: va a sorprender destacándose en el gobierno.

¿No es tiempo de pensar en un cambio de gabinete?

Hoy sería una exageración y darle el gusto a la oposición. El presidente ha defendido a su gente, que es lo que corresponde. Ya en su momento se harán las evaluaciones.

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El P. Republicano ha criticado el rol de Irarrázaval, el jefe de asesores del Segundo Piso. ¿Cuánto perjudica eso al gobierno y al presidente?

El Segundo Piso hace un seguimiento de las políticas del gobierno y propone ideas, pero quien resuelve es el presidente, y quien gestiona es el ministro del Interior. Eso no significa desmerecer y excluir a otros actores políticos que asesoran al presidente. En esto todos sumamos. Pero, como partido de gobierno, creo que es sano que las críticas se hagan en privado.

¿A los republicanos les falta entender eso?

Respetamos sus opiniones. Ahí será el P. Republicano el que tendrá que conversar las diferencias que puedan tener en la conducción del gobierno. No somos quiénes para juzgar opiniones de otro partido. Ahora, yo creo que guardar silencio es una demostración de lealtad.

¿Lo dice por republicanos?

No, en general. Cuando un gobierno comienza, lo peor que puede pasar es que algunos inicien carreras electorales. Hay parlamentarios del oficialismo que marcan diferencias pensando en las próximas elecciones del 2029, y yo creo que la lealtad con el presidente Kast, su proyecto, es fundamental.

Reapareció Longueira. Quiere ser presidente de la UDI y se propuso recorrer el país. ¿Lo ve como el retorno a la vieja guardia?

Es un militante histórico de la UDI. Nadie duda de la trayectoria de Pablo. Tiene el legítimo derecho de participar en las próximas elecciones del partido. El mismo derecho que tienen las nuevas generaciones. Lo importante es que no nos adelantemos. Este proceso se va a realizar a fin de año.

¿Preferiría que se dé espacio a nuevas generaciones?

No nos vamos a adelantar en ningún apoyo hasta que conozcamos los proyectos de los distintos candidatos.

¿Está vigente el proyecto político de la UDI?

Requiere ampliarlo, adecuarlo. Pero los principios que defendemos los vamos a mantener hasta el final. Hemos demostrado lealtad y compromiso con el gobierno, en las buenas y en las malas. La UDI tiene ese rol fundamental: estamos comprometidos con el éxito del gobierno y su programa. El presidente, no olvidemos, fue por muchos años militante UDI. Compartimos una matriz ideológica.